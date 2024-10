Zeptaly jsme se: Co muži opravdu chtějí od žen?

S námi ženami je to někdy těžké. Samy nevíme, jaký by měl být náš muž snů. Muži mají jasno a my víme, po čem touží.

Pátraly jsme mezi muži a zjišťovaly jsme, co vlastně od své partnerky očekávají. Asi budete překvapená. Nejsou to míry supermodelky, ale úplně běžné věci, které vytvářejí domov a pocit bezpečí.

1. Dává mi pocit, že jsem muž

„Přál bych si najít ženu, vedle které budu mít pocit, že jsem skutečně chlap. Nikoli jen doplněk. Chci dívku, která mi dá pocit zvláštnosti a kterou budu moct dobývat. Přál bych si ženu, která ve mně bude vyvolávat pocity, jako jsou síla, důvěra, mužnost a úcta. Ne všechny dívky se tak chovají.“

Jiří, 25 let

2. Umí vařit

„Možná mě některé ženy za tohle ukamenují, ale faktem je, že zbožňuji ženy, které umí vařit. Bohužel v dnešní době, kdy jsou ženy stejně vytížené jako my muži, je těžké nějakou takovou najít. Řekl bych, že dokonce extrémně těžké. Myslím, že si dámy neuvědomují, že i když to neříkáme každý den nahlas, kuchařské umění umíme ocenit. Společnou večeři považuji za symbol rodiny.“

Honza, 29 let

3. Chová se jako žena

„Vím, že to možná není politicky korektní, ale to, co chci od své ženy, je, že se dokáže chovat žensky. Nelíbí se mi, když někam jdeme a žena hraje divadlo nebo se přehnaně předvádí.“

Marek, 31 let

4. Vytváří pocit rodiny

„Možná si spousta dívek a žen myslí, že nám jde hlavně o divokou, exotickou a svobodnou povahu, ale popravdě to tak není. Já bych si osobně přál ženu, s níž se budu moct usadit a u které se budu cítit v bezpečí. Ženu, která pocit bezpečí bude vytvářet, podobně jako to dělala moje matka. Mít se kam vracet a vědět, že ona je tím pojítkem rodiny.“

Martin, 32 let

5. Nezajímá se jen o módu

„Chodil jsem asi se třemi dívkami, a i když byly krásné, byly poněkud… nudné. Mluvily jen o tom, co viděly v televizi, o tom, co je módní a co není. Chtěl bych ženu, která mě nebude nudit a která bude nejen hezká, ale taky přemýšlivá. Je to moc?“

Dalibor, 27 let

6. Je emocionálně vyrovnaná

„I když po nás někdy ženy chtějí, abychom se chovali jako rytíři ve zbrani, kteří je pokaždé zachrání, asi bych nechtěl dívku, která neumí pracovat se svými emocemi a neumí je řídit. Nechci ženu, která se pořád hroutí a brečí a volá mi pokaždé, když je jí těžko. Ale jistě, rád své partnerce pomůžu a utřu jí i slzy, ale co je moc, to je moc. Nechci být zodpovědný za štěstí jiných osob, chci emocionálně zdravou ženu.“

David, 32 let

7. Umí být laskavá a jemná

„Dnes se chtějí ženy moc podobat mužům. Umí vyměnit pneumatiku, žárovku, pracují ve vrcholných funkcích… Nevadí mi to, samozřejmě že ne. Ale tak nějak postrádám laskavost a ženskou něhu. Nelíbí se mi ženy, které mluví vulgárně a chovají se hrubě.“

Láďa, 34 let

8. Nenutí mě být někým jiným

„Měli jste už někdy partnerku, se kterou jste si nebyli jisti, na čem jste? Museli jste hlídat slova i gesta, abyste se, nedej bože, nezachovali jinak, než se očekává? Chci ženu, jejíž úsměv bude upřímný. A celé její chování bude taky takové… Která vytvoří upřímnou atmosféru, ve které budu sám sebou.“

Michal, 25 let

9. Má ambice

„Jasně, rád pečuji a organizuji, ale taky miluji ženy, se kterými plánovat lze. Nechci dělat všechna rozhodnutí sám. Potřebuji vizionáře, který vidí za týden. Takže chci ženu odhodlanou a s ambicemi, pro niž není selhání to nejhorší. Ženu, která je ochotná posunout naši rodinu dopředu, která je nejen dobrá máma, ale taky je úspěšná ve své profesi. Jakmile žena postrádá ambice, nedopadne to dobře.“

Max, 35 let

10. Projevuje náklonnost

„Všichni jsme fyzické bytosti, které potřebují doteky. Ano, je lákavé mít ženu, která bude hřejivá a bude se mě dotýkat a hladit mě. Aby mě náhodně políbila na tvář, aby mě objímala a zeptala se, jaký jsem měl den. Hledám ženu, která ve mně vyvolá pocit, že jsem opravdu milovaný. Fyzická náklonnost vytváří pohodu.“

Zbyněk, 29 let

