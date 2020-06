Zeta-Jones, Winfrey, Swift: Slavné ženy, které trpí duševními poruchami

Je to už šestnáct let, co mohla naše země poprvé sledovat talentovou…

Amanda prodělala léčbu depresí a nepopírá, že v ní pokračovala i během těhotenství. V 19 letech jí diagnostikovali obsedantně-kompulzivní poruchu a úzkosti. Vždy se bála věcí, které by se mohly stát neplánovaně, vše potřebovala mít přesně naplánované. Bála se také, že ztratí kontrolu nad svým tělem, a až poté, co si vyslechla diagnózu, pochopila sama sebe a mohla se začít léčit.

Slavná spisovatelka začala trpět těžkými depresemi poté, co se jí rozpadlo první manželství. Popsala ho jako krátké a katastrofální. Snažila se dostat zpátky na vlastní nohy, a to jako svobodná matka. Z nejhoršího jí pomohli terapie, psaní a správný muž. Dnes všem vzkazuje, aby své problémy nedrželi v sobě.

Tak tomu možná ani neuvěříte! Tahle známá kráska trpěla úzkostmi kvůli nízkému sebevědomí. Ještě před svou pěveckou kariérou nenáviděla každou křivku svého těla. Postupně se naučila nacházet věci, které má na sobě ráda, a také si je často připomínat. Poté, co se stala slavnou, ji některé nenávistné komentáře zase dostávaly na dno. Učí se ale tyhle věci nevnímat a snaží se zaměřit se hlavně na to dobré kolem sebe.

Mladá herečka, která je známá zejména díky filmové sérii Stmívání, prý trpěla těžkými záchvaty paniky, a to zejména při natáčení. Prošla si prý těžkým obdobím sporů, které se podepisovaly na jejím zdraví v podobě neustálých bolestí žaludku. Momentálně to vypadá, že se její život obrací k lepšímu.

Demi Lovato (26)

Demi Lovato si prošla depresemi, úzkostmi i poruchou příjmu potravy. Podle ní to, co uškodí člověku ještě více, je nedostatek komunikace s lidmi s podobnými potížemi. Právě sdílení je to, co člověka nakopne. Demi navíc pomohly meditace, psaní a malování.