Žijete s partnerem jako bratr a sestra? Víme, jak do vztahu vrátit sex a vášeň!

Není žádným tajemstvím, že v dlouhodobém vztahu často sexuální apetit partnerů upadá. Mnohdy se tak může stát, že zjistíte, že žijete v sice spokojeném přátelském vztahu, ale bez sexu. Pokud vám milování chybí, je na čase vrátit ho do hry!

Čas pro sebe Klid a pohoda jsou důležité, obzvlášť když pracujete na vylepšení svého vztahu a chcete do něj vrátit touhu a vášeň. Udělejte si proto na sebe aspoň jednou měsíčně dostatek času, kdy budete sami dva a nikdo vás nebude rušit. Nemusí to nutně být celý víkend, pokud to jinak nejde, změňte prostředí aspoň přes noc a vyrazte třeba na chatu nebo na výlet na nějaké pěkné místo. Děti dejte k babičce nebo k příbuzným, ať vás opravdu nikdo neruší, a užívejte si jeden druhého. Cestu k sobě si ničím nerušeni najdete snadněji! Jak můžete partnera překvapit? Podívejte se na video:

Celodenní příprava Pokud jste to vy, kdo touží po sexu víc, je potřeba, abyste partnera navnadila a dostala do stejné nálady. Provokovat ho můžete v průběhu celého dne, zatímco bude v práci. Pošlete mu fotku nového spodního prádla, které jste si zrovna koupila. Poté mu pošlete erotický snímek sama sebe. Později mu můžete ve zprávě popsat, co s ním večer všechno chcete dělat. Jakmile bude takto vydrážděný, dejte si s ním schůzku v restauraci na romantické večeři. Drážděte partnera nohou pod stolem, pohlaďte ho po stehně, šeptejte mu svůdná slova do ouška. V taxíku si pak můžete dopřát vášnivé polibky a uvidíte, že doma ani nestačíte dojít do ložnice. Dopřejte si v posteli romantické chvíle: Jaké polohy jsou pro to ideální? 1 Jestli máte pocit, že se z vašeho vztahu vytrácí romantika, je na…

Trocha adrenalinu Možná by vás překvapilo, kolik lidí se občas oddává sexu mimo domov a vyhledává neobvyklá místa. Častým útočištěm bývají například záchodky v restauraci, auto, výtah nebo park. Kombinace vzrušení a strachu z toho, že by vás mohl někdo načapat, dokáže divy a vášnivá rychlovka nakopne váš sexuální apetit. Pokud vás tedy aspoň trochu láká dobrodružství, popřemýšlejte, kde by se vám takový adrenalinový zážitek líbil, a jděte do toho! Erotická rychlovka: Ideální polohy pro sex, když si chcete užít mimo domov Určitě se vám už někdy stalo, že na vás přijde milostná touha ve…

Zkuste jógu Jestli je to naopak váš partner, kdo vyžaduje milování, zatímco vás to neláká, zkuste hormonální jógu. Ta pomáhá se zvýšením libida a podílí se i na zvýšení ženského sebevědomí. Vlivem praktikování speciální sestavy může dojít i ke zlepšení postavení pánve, posílení pánevního dna a prokrvení všech orgánů uložených v malé pánvi, často dojde i k intenzivnějšímu prožívání hezkých chvil. Sex se zavázanýma očima je vzrušující: Co při něm můžete prožít? 1 Sex se zavázanýma očima je smyslným dobrodružstvím, které jen tak…