Žijte i doma jako o dovolené: Jak si uchovat po návratu pocit svobody a štěstí

Chcete-li si zážitky z cest uchovat do detailů, pište si do alba pod fotky popisky. Pokud máte básnické střevo, můžete si založit i cestovatelský deník nebo blog. Kdo ví, třeba se z vás nakonec stane úspěšná blogerka a cestování se stane vaší životní náplní! Jestli však takové ambice nemáte, nevadí. Na stránky cestovních kanceláří můžete třeba jen napsat recenzi a vaše poznatky z místa, které jste navštívila, a sdílet je s ostatními turisty. Tak si zážitky z cest uchováte v hlavě daleko déle a vzpomínky vám vyvolají úsměv na tváři i v sychravých měsících.

I na podzim a v zimě svítí sluníčko, takže až takový den přijde, pořádně se oblékněte, do termosky udělejte čaj nebo svařené víno, běžte si sednout někam ven na lavičku a třeba jen pozorujte, co se děje kolem, o čem mluví kolemjdoucí, jak se vaše město v posledních letech proměnilo. I taková maličkost vás může v lecčem obohatit. A co víc, sluneční paprsky vás nabijí vitamínem D, který je tolik potřebný pro pozitivní náladu, leč v zimních měsících bývá nedostatkovým zbožím.

Vezměte si volno

Existuje ale mnoho studií, které vám potvrdí, že mnohem přínosnější než jedna dlouhá dovolená je několik kratších. Vyrazte tedy na prodloužený víkend někam do spa nebo do nějaké evropské metropole. Nechce-li se vám cestovat do zahraničí, zůstaňte v České republice a během prodlouženého víkendu objevujte krásy naší země. Klidně si ale jen vezměte pár volných dní a dělejte jen to, co máte ráda. Dlouho spěte, zajděte si do kina, vyrazte na výlet, sejděte se s přáteli, které jste dlouho neviděla. Uvidíte, že i díky tomu budete mít podobný pocit, jako byste se vrátila z dovolené.