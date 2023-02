Zima má vliv na váš milostný život: Jak se v chladných dnech nažhavit?

S krátkými dny trpíme nedostatkem slunečního světla, a tím se snižuje i hladina vitaminu D v těle. A právě ten má velký vliv na náš sexuální apetit a u mužů pak i na hladinu testosteronu. I v zimních měsících můžete tento vitamin doplnit tím, že se budete vystavovat sluníčku, to ale bohužel nestačí, protože od října do května nemá u nás takovou sílu. Proto jej můžete tělu dodat ve formě doplňků stravy, pomocí fototerapie nebo potravin. Najdete ho hlavně v mořských rybách a v mléčných výrobcích.

Zatímco v létě jsme plné energie a radosti ze života, v zimě je tomu naopak. Na vině je také úbytek serotoninu, kterému se přezdívá hormon štěstí a jeho nedostatek způsobuje psychické potíže, jako jsou úzkosti a deprese. Rozhodně byste měla respektovat své tělo, méně se přemáhat, a naopak víc odpočívat, pokud to jde. Asi jen sotva budete mít chuť na sex, když budete vyčerpaná a bez nálady. Tvorbu serotoninu pak můžete ještě podpořit potravinami, které obsahují aminokyselinu L-tryptofan. Sem patří třeba kuřecí a krůtí maso, ryby, mléčné výrobky, banány nebo zelená zelenina.

V zimě na sebe navlékáme spoustu vrstev, které zrovna přitažlivě na náš protějšek nepůsobí. Ba co víc, ani my si v nich zrovna sexy nepřipadáme. Povzbuďte své sebevědomí a jděte se občas také bavit mezi lidi. Využijte období plesové sezony a večírků, kdy si můžete na sebe vzít vyzývavé šaty a výrazně se nalíčit. Nebojte se flirtovat s neznámými muži. I když z toho třeba nic nebude, tak i malá jiskra ve vás probudí vášeň a vy se pak v posteli změníte v sexuální dračici.

Zažeňte nudu

Je jasné, že stres našemu sexuálnímu životu zrovna nenahrává, pravý opak mu ale také škodí. Když je venku hezky a teplo, podnikáme víc aktivit a často se pouštíme i do nových věcí. Kromě toho, že to nahrává našemu sebevědomí a psychické pohodě, tak nás to udržuje aktivní. Pokud ustrneme ve stereotypu, začneme se nudit a zlenivíme i v ložnici. Také v zimě se proto snažte něco nového podnikat. Pomůže i změna prostředí, takže pokud máte ráda zimní sporty, jeďte třeba s partnerem na hory.