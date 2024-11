Vyhněte se pokutám aneb Jak na zimní pneumatiky: Kompletní průvodce přezutím a praktické tipy

Podle zákona byste už měli mít na autě přezuté zimní pneumatiky. Ještě jste to nestihli, nebo jste dokonce zapomněli? Poradíme vám, kdy vám hrozí pokuta i jak poznáte správnou gumu. Odborník vám dá několik užitečných rad, včetně informace o ceně přezutí v autoservisech. A pokud budete letos přezouvat poprvé, jistě využijete našeho návodu krok za krokem.

Kdy je povinnost přezout na zimní?

Podle paragrafu 40a zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích byste měli mít váš automobil přezutý na zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března. Pokud ještě ale přezuto nemáte, nepropadejte panice! Zákon ukládá k tomuto datu také další podmínky, díky kterým možná ještě nemusíte mít nutně zimní gumy nasazené. Zimní pneumatiky po 1. listopadu nemusíte mít v případech, že:

na silnici není souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám se zatím neočekává, že se na pozemní komunikaci vyskytne souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza.

Pozor na dopravní značku ZIMNÍ VÝBAVA. V místech, kde se nachází, musíte zimní pneumatiky použít vždy v uvedeném období, a to bez závislosti na počasí a povětrnostních podmínkách. Pokud v těchto označených oblastech nebudete mít zimní gumy, můžete na místě dostat pokutu až 2 000 Kč.

Co hrozí za jízdu na letních gumách?

Pokud vás zastaví silniční kontrola a váš vůz nebude mít zimní pneumatiky, i když by měl, koledujete si o pokutu. Na místě zaplatíte 2 000 Kč, ve správním řízení pak od 1 500–2 500 Kč.

Policie kontroluje nejen použití správných pneumatik, ale také to, jestli splňují nařízenou hloubku dezénu. U zimních gum by to měly být minimálně 4 mm.

Víte, že nové zimní pneumatiky mají hloubku dezénu zhruba 7–8 mm? Při běžné jízdě vám gumy vydrží až 4 sezóny. Nezapomínejte však na to, že čím hlubší dezén bude, tím bude jízda bezpečnější.

Jak vypadají zimní pneumatiky?

Zimní pneumatiky mají větší hloubku dezénu, díky čemuž lépe odvádí vodu a zabraňují nechtěnému aquaplaningu. Jsou také tvrdší než letní gumy a mají úplně jiné složení.

Kvalitu pneumatik můžete poznat také podle data výroby gumy. To je uvedeno na každé pneumatice. „Na plášti každé pneumatiky najdete kód DOT. Ten má až 12 znaků. Zaměřte se ale na poslední 4 číslice. Ty znamenají datum výroby. Např. čísla 2022 znamenají, že guma byla vyrobená ve 20. týdnu roku 2022, ” vysvětluje Daniel Pospíšilík, majitel autoservisu. I když bude mít guma dobrý vzorek a správnou hloubku dezénu, nemělo by její stáří přesáhnout 4, maximálně 5 let. Po tomto období každá guma ztrácí své užitné vlastnosti a přestává správně fungovat.

Jak změřit hloubku dezénu? Vezměte si pravítko a umístěte jej do několika míst drážek na gumě. Pokud je to všude více než 4 mm, je pneumatika na zimu připravená.

Od 1. 9. 2024 zavedla EU jednotná pravidla značení zimních pneumatik v rámci celé Evropské unie. „Každá nově vyrobená guma na sobě musí mít označení 3PMSF. Jedná se o alpský symbol sněhové vločky. Jsou to tři vrcholky hor, uvnitř kterých je sněhová vločka,” doplňuje Pospíšilík.

Kdy přezout zimní pneu a kolik stojí přezutí 2024?

Většina řidičů preventivně přezouvá svého plechového miláčka na zimní gumy už na konci října. Letní gumy zase vrací až v dubnu. Je to jistota a navíc, jak se říká – štěstí přeje připraveným.

Odborníci ale radí, že stačí sledovat dlouhodobý výhled počasí a podle toho přezutí plánovat. Dalším kritériem mohou být také teploty pod 7 stupňů, které přes den přetrvávají delší dobu. Při takto chladných dnech už oceníte jízdní vlastnosti zimních gum.

Podle Pospíšilíka byste si přezutí gum měli ale předem naplánovat. „Mnoho lidí si přeje mít přezuto na zimní gumy už před 1. listopadem, tzn. přesně tak, jak ukládá zákon. Často se ale stává, že je problém s nalezením vhodného termínu. Doporučuji si proto přezutí včas naplánovat a objednat se do servisu s předstihem. Kolaps pak nastává také ve chvílích, kdy se během krátké chvíle prudce změní ráz počasí.”

Cena za přezutí gum se liší podle krajů a velikosti kol. Záleží také na tom, jestli měníte celá kola, tzn. gumy máte přímo na disku, nebo jestli potřebujete na váš stávající disk nasadit zimní gumu. V prvním případě si s přezutím můžete poradit sami. Pokud však máte jen gumu, pak vám v servise pomocí speciálního zařízení musí gumy navléknout na vaše disky a následně kola nasadit. „Cena za výměnu kol se zimní pneumatikou, včetně vyvážení a kontroly tlaku, je zhruba 500 Kč za celé auto. Proces trvá asi 15 minut. Pokud potřebujete gumy převléct z disku na disk, pak se cena pohybuje od 1 200–2 000 Kč za všechna čtyři kola. Opět by vám servis měl kola vyvážit a zkontrolovat tlak v pneumatikách. Toto přezutí trvá zhruba 1 hodinu,” informuje Pospíšilík.

Jak je to se zimními gumami v zahraničí? Před každou jízdou za hranice si vždy zjistěte předpisy, které v daném státě platí. V Rakouských Alpách potřebujete také sněhové řetězy. Podobná pravidla platí i v některých částech Německa. V Polsku a na Slovensku není stanovené žádné datum pro nutnost použití zimních pneumatik, ale musíte je mít, když začne sněžit či mrznout.

Jak si přezout pneumatiky?

Máte-li doma zimní pneumatiky na discích, zvládnete kola přezout sami doma. Chce to však dodržet několik základních pravidel, mít potřebné nářadí, čas a trpělivost. Jak na to?

Pokud budete auto přezouvat venku, vyberte si den, kdy bude pěkné počasí.

Zaparkujte na rovné a pevné ploše. Nepřezouvejte v hlíně, ale na silnici. Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte 1, či zpátečku. Auta s automatem nastavte do polohy P.

Nepřezouvejte v hlíně, ale na silnici. Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte 1, či zpátečku. Auta s automatem nastavte do polohy P. Přichystejte si rukavice, podložku na lehnutí, hever, klíč .

. Měňte jedno kolo po druhém. Šrouby si povolte o půl otáčky ještě ve chvíli, kdy auto stojí všemi koly na zemi. Jakmile máte šrouby povolené, postupně zvedejte auto. Hever umístěte do značek na bočním prahu auta. Šrouby zvednutého kola dále povolujte do kříže, vždy o 2–3 otáčky. Jakmile bude kolo úplně povolené, sundejte jej, nasaďte kolo se zimní pneu (pokud je tam znázorněná šipka, tak musí jít po směru jízdy) a začněte stejným způsobem kolo dotahovat.

Jakmile máte šrouby povolené, postupně zvedejte auto. Hever umístěte do značek na bočním prahu auta. Šrouby zvednutého kola dále povolujte do kříže, vždy o 2–3 otáčky. Jakmile bude kolo úplně povolené, sundejte jej, nasaďte kolo se zimní pneu (pokud je tam znázorněná šipka, tak musí jít po směru jízdy) a začněte stejným způsobem kolo dotahovat. Kolo úplně dotáhněte, až bude auto na zemi.

Dbejte na to, aby použité šrouby nebyly poškozené a byly bez oleje a maziva.

a byly bez oleje a maziva. Postupně měňte jedno kolo po druhém.

Překontrolujte tlak v pneumatikách při první návštěvě benzinové pumpy. Některá auta umí tlak sama měřit a v případě problému zazní varovná signalizace.

Pospíšilík při domácím přezutí dále radí: „Jestliže se rozhodnete pro přezutí v domácích podmínkách, dbejte na svou bezpečnost při přezouvání, ale také následném užívání automobilu při jízdě. Pokud auto po přezutí vibruje, nesedí na silnici nebo vykazuje jiné problémy, okamžitě navštivte servis. Změřte také tlak v přezutých pneumatikách. Ten by měl být zhruba kolem 2.3 baru. Přesné informace o tlaku v pneumatikách byste měli najít také v automanuálu svého vozidla.”