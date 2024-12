Naplánujte si zimní řez stromů a keřů: Jak a kdy ho provést

Pro nás to s sebou nese poměrně velké ulehčení. V zimě jsou stromy bez listí a zcela holé, takže se nám otevírá pohled do struktury koruny, který je nám u olistěného stromu zcela ukryt. I proto se používá zimní řez často nejen k omlazení větví, ale také pro tvarování koruny zvenku i uvnitř.

Zimní prořezávání stromů je velmi důležitý moment podporující zdraví a produktivitu stromů a keřů. Právě při prořezu během zimy máme největší šanci podpořit bujný růst na jaře. Větve díky provedení řezu zesílí a na jaře vyrazí mnohem intenzivněji. Platí totiž, že rozvětvená struktura koruny dovolí stromu nasát více živin, což nám v konečném důsledku přinese větší úrodu.

Kromě toho je tady jedna neocenitelná výhoda, větve jsou zcela prosty listí. Velmi dobře tak vidíme do koruny, a mnohem snadněji identifikujeme místo, kde je příliš zahuštěná, najdeme větve rostoucí dovnitř koruny nebo ty mířící špatným směrem.

Zimní řez je ideální pro tvarování koruny.

Hodně nám tady pomáhá, že během zimního období rostliny odpočívají, takže jim zásahy vadí méně. Ovšem má to také svou stinnou stránku, vysoká vzdušná vlhkost, více srážek a samozřejmě i mráz znamenají vyšší riziko, že se do otevřených ran dostane infekce. Proto je při zimním řezu potřeba dbát opravdu pečlivě na to, abychom řezem rostlinu poškodili co nejméně.

Dobrý plán

Během zimy není kam spěchat, obvykle stejně musíte počkat na vhodné počasí. A tak je dostatek prostoru projít si celou zahradu, jednotlivé stromy si důkladně prohlédnout a posoudit jejich stav.

Identifikujte mrtvé, poškozené nebo nemocné větve. Posuďte celkovou strukturu a tvar rostliny, přičemž si všimněte jakéhokoli přeplnění nebo větví, které se kříží. Pokud máte na zahradě více stromů, klidně si o každém udělejte poznámky. V teple domova si pak můžete udělat plán práce. Uvidíte, že vám pak vše půjde rychle od ruky a během jednoho dne zvládnete prořezat i středně velkou zahradu.

Ostré nářadí

Kdykoli prořezáváte stromy, myslete na to, že vaším hlavním cílem je rostlině pomoci, a tedy její poškození by mělo být co nejmenší. Dbejte tedy na to, aby používané nářadí bylo co nejostřejší. Vůbec není na škodu nechat ho před zimním řezem v rámci údržby nabrousit (nebo to udělat svépomocí, pokud k tomu máte prostředky).

Na silnější větve budete potřebovat rámovou pilu nebo takzvané převodové nůžky, které dokážou díky převodům vyvinout na čelistech vyšší sílu než ty klasické. Ty se vám naopak budou hodit pro slabší větve a využijete i prořezovou pilku. Dezinfekce nářadí před použitím a při přechodu ze stromu na strom bývá doporučována vždycky, ale v zimě je to ještě důležitější. Ideální je izopropylalkohol, roztok bělidla nebo jiná dezinfekce, kterou máte doma. Dbejte na to, abyste řez prováděli pod úhlem 45 °.

Pozor na mráz

Jak už označení zimní řez napovídá, provádí se během zimy. Odborníci k němu doporučují přistoupit v období od konce listopadu do února, při delších zimách i do půlky března. Je ale velmi důležité provést tento řez s určitým předstihem, než se stromy a keře probudí ze zimního spánku a začnou znovu růst na jaře. Současně je ale potřeba vyhnout se v období řezu a několik dní po něm silným mrazům. Ideální je naplánovat si tuto práci v okamžiku mírné oblevy, která během zimy pravidelně několikrát přichází.

Ideální teplotou pro zimní řez stromů je rozmezí 2 až 5 °C, přičemž mrznout by nemělo ani několik dní poté.

Z ovocných stromů jsou pro zimní řez nejvhodnější jabloně a hrušky, případně další jádroviny. Naopak pokud jste na podzim neprořezali meruňky, broskve či další peckoviny, raději již tento zásah nechte na jaro.

Při zimním řezu nás čekají čtyři hlavní úkoly. Téměř u všech stromů je potřeba vytvarovat korunu. Nejen proto, aby strom vypadal úhledněji. Zejména v případě ovocných stromů je důležitým úkolem upravit tvar koruny tak, aby byla co nejvhodnější pro dozrávání plodů. Ty by se neměly přehušťovat na jednom místě, takže je potřeba některé větve úplně odstranit, jiné naopak zkrátit tak, aby následně zesílily. V případě okrasných dřevin či živých plotů pak můžeme zimní řez skvěle využít k tomu, abychom dali rostlinám přesně ten tvar, který chceme.

U starších stromů bývá často potřebné prosvětlit korunu. Zajistíme tím, aby se k listům, které začnou za pár týdnů vyrůstat, dostalo dostatečné množství světla. To je přirozeně nutné pro správné dozrávání plodů. Starší stromy, zejména ty, které mají plodit, také potřebují zmladit. Je nutné odstranit starší větve, které již nemohou plodit.

Řez pomůže i keřům Radí zahradník Vlastimil Šindelář: Jabloním a hrušním zimní řez velmi svědčí, mají rády světlo a také je pomůže zbavit parazitů. Je potřeba myslet na to, že tyto stromy rodí na kratších výhoncích, proto nikdy nezkracujeme jednoleté větve. Zimní řez je ideální také v případě ostružiníku, maliníku, ale také angreštu a rybízu nebo dalšího keříčkovitého ovoce. Keře mají často velmi hustou strukturu a jinak než bez listí větve těžko posoudíme. Je nutné odstranit zejména tříleté a starší větve a mladší výhony zkrátit o nevyzrálou část.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 12/24"

Text: Jan Lodl