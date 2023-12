Zimní slunovrat 2023: Nejtemnější doba roku opředená legendami

I starověký bůh Mithra se narodil 25. prosince

Naši předkové žili v těsném spojení s přírodou, na jejích rozmarech i darech byli přímo závislí. Bedlivě sledovali, co se na zemi i na nebi děje. K opakujícím se dějům měli velkou úctu, bez slunce, zdravé kypré země a vody by neměli co do úst! Bez jara by nebylo plodného léta, bez hojného podzimu klidné zimy, jejíž konec sliboval nové zelené začátky. Kdo přežil nelítostnou zimu, měl vyhráno!

Zimní slunovrat, kdy je den nejkratší v celém roce, byl pak v těchto souvislostech jedním z velmi významných dní pro mnoho starobylých kultur nejen v naší české kotlince. V Indii se o zimním slunovratu slavil Makar Sankranti, v Číně Dongzhi, zrození slunce slavili i severoameričtí a jihoameričtí indiáni. V budoucí kolébce papežství, v Římě, probíhaly kolem slunovratu bujné a nevázané Saturnálie. Ty pak byly spolu s dalšími svátky křesťany převlečeny do vznešené podoby Vánoc. Ostatně 25. prosince se prý narodil i bůh slunce Mithra, kterého už před více než čtyřmi tisíciletími uctívali pradávní Chetité – kult Mithry později dokonce přímo konkuroval křesťanství!

Přicházely návštěvy z onoho světa

Zimní slunovrat tento rok připadá na pátek 22. prosince. Slunce vstoupí do znamení Kozoroha, den je nejkratší v celém roce a temná síla nejdelší noci je opravdu mohutná. Zimní slunovrat je den, kdy se dle mnoha tradic znovuzrodí životodárné slunce, bez nějž by život na naší modré planetě neexistoval. Noc, která zrození předchází, je magická a v mnoha kulturách temná a nebezpečná. Hranice mezi světy jsou otevřené a volně prostupné, duše mrtvých zemřelých se mohou svobodně pohybovat kde se jim zachce. Už staří Slované proto při večeři prostírali i zemřelým členům rodiny. Dokonce věřili, že se jejich blízcí mohou zjevit i v podobě neznámých poutníků – a tak musel být tento den každý řádně pohoštěn! Ale pozor návštěvu mohly vykonat nejen duše spřízněné a milující, ale i duchové zlí a pomstychtiví, za nejspolehlivější ochranu byl považován zapálený oheň!

Mocný ochránce oheň a hořící kolo jako slunce

O zvycích a samotné oslavě slovanského slunovratu existují i mezi vědci rozpory, záznamy jsou útržkovité, a ne vždy zcela jasné. Naši slovanští předkové říkali svátku slunovratu Kračun, při slavnosti zapalovali ochranné ohně, které musely hořet po celou nejdelší noc v roce až do rána. Ohně byly veliké, scházela se celá osada. V některých oblastech je doložen zvyk, kdy se zapálilo slámou obmotané kolo a pustilo z kopce dolů a při tom se rituálně zpívalo. Kolo představovalo znovuzrozené slunce, které se obracelo zpět k jaru. Tyto i další zvyky byly později převládajícím křesťanstvím zakázány, asimilovány či přetransformovány. Řada našich vánočních zvyků má potom zřetelně „pohanské“ kořeny.

Noc kdy slunce neexistuje

Slunovratová noc, nejdelší noc v celém roce, představovala pro naše předky nejtemnější dobu roku – ostatně představte si svět bez elektrifikace, lamp, blikajících reklam a svítících monitorů, kdy noc byla temná jako vesmír bez hvězd a slunce ne a ne vyjít. Avšak hořící oheň dokázal vstřebat a uchovat poslední paprsky umírajícího slunce a chránil všechny kolem něj až do rána, kdy se ohnivý kotouč znovuzrodil. Temnou nocí se údajně potulovali upíři a víly, zvířata mluvila lidskou řečí, země se otevírala a vydávala poklady, rozkvétalo zlaté kapradí a dokonce i jahody pod sněhem. Zajímavé je, že naši pohanští předkové znali a praktikovali i koledování, které je dnes tradičně spjaté s křesťanstvím.

Slavili jej i Keltové, předchůdci Slovanů!

Je doloženo, že zimní slunovrat nebyl důležitým svátkem jen pro staré Slovany, ale také pro jejich předchůdce na našem území – pro tajemstvími opředené Kelty, jejichž první stopy na našem území se datují až do pátého století před našim letopočtem! Pro Kelty nebyl zimní slunovrat sice nejdůležitějším svátkem, ale Keltové jej znali, slavili a ctili. Přinášel smutek, vzpomínky na zemřelé, ale i radost z vyhlídky na prodlužující se dny, neboť se opět zrodil Theranis, keltský syn slunce.