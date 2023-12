Slunce je slabé, sílu má podsvětí

Zimní slunovrat nastane letos v pátek 22. prosince 2023. Přesně v 04.27 hodin vstoupí do znamení Kozoroha a nás čeká nejkratší den a nejdelší noc za celý rok. Slunce, které dosáhlo obratníku Kozoroha, se vrací k rovníku. Nastává astronomická zima. Právě od slunovratu (latinsky solstitium) se, jak název napovídá, začnou postupně prodlužovat dny, a to až do slunovratu letního, na který si počkáme do 20. června 2024.

Víte, proč se mění datum zimního slunovratu? Je to tím, že Země obíhá kolem Slunce po dráze, která není přesně kruhová, ale mírně eliptická.

Síla Slunce je nyní nejslabší, moc a síly temna dosahují vrcholu. Naši předkové věřili, že se duše mrtvých v tento den svobodně pohybují po světě. „V křesťanské tradici se z dávných dob zachovalo prostírání večeře v den slunovratu i zemřelým členům rodiny. Věřilo se, že se mohou objevit v podobě neznámých příchozích, takže každý cizinec, který zaklepal na dveře, byl přijat a pohoštěn,“ říká astroložka Nelly Dvořáčková ze serveru Astrostyle.

Ideální čas slavit a věštit

Žádná temná síla nemá moc tam, kde panuje přátelství, láska a veselí, proto se také slunovratová noc trávila oslavou, setkáním s přáteli a blízkými. Pokud se na žádný večírek nechystáte, pozvěte si domů alespoň nejbližší kamarádku. Ochrannou moc měl při oslavách slunovratu také oheň, proto si dodnes zapalujeme svíčky.

Čarovná moc slunovratu je vhodným okamžikem pro věštění budoucnosti. Nejdelší noc v roce byla také považována za noc kouzelnou, kdy se země otevírala a vydávala své poklady a kdy člověk mohl nahlédnout do své budoucnosti.

Začněte znovu

Tento den chápali naši předkové jako ideální pro očistné rituály a nový začátek. Rozlučte se se vším, co vás svazuje. Odpusťte druhým i sami sobě a začněte žít tak, jak chcete vy sami. Jak na to? Podívejte se na video v úvodu článku.