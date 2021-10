ZINA (51): Exmanžel mě pozval na rande. Mám vstoupit do stejné řeky?

Zina se rozvedla před deseti lety. Rozvod nebyl klidný, natož pěkný. Pěkná ale byla dáma, za níž Ziny muž odešel. Jenže s tou už není a chtěl by vrátit k Zině.

Má sestra, nejbližší přátelé i dospělí synové ví, že by se ke mně chtěl bývalý muž vrátit, a jsou naprosto jasně proti. Rodičům jsem se nesvěřila. Vím, co by mi řekli, hlavně otec, ten mému „ex“ nemůže přijít na jméno.

Okolnosti, za nichž jsem se před deseti lety rozvedla, nebyly pěkné. Bývalý manžel se šíleně zamiloval do své o generaci mladší podřízené, naprosto ukázkové zlatokopky, která v jednateli prosperující firmy a zjevně tedy v dobře zajištěném muži zahlédla velkou životní příležitost.

„Kočka“ zatnula do mého muže drápky a laškovala s ním a pohrávala si jako kočka s myší. Jakuba to uhranulo. Svého muže jsem v těch dnech nepoznávala. Choval se i mluvil, jako kdyby ho vyměnili.

Během rozvodu pak řekl mně i mé rodině řadu ošklivých věcí a také jich několik udělal včetně kupříkladu „odklonění“ našich společných úspor nebo prodeje garáže, kterou nám dal můj otec. „Je holt pod vlivem…“ říkávala má sestra a nemyslela tím pochopitelně alkohol či drogy, ale vliv jeho cílevědomé milenky.

Když muž odešel, zůstal mi sice byt (ten jsem vybojovala!), ale také hypotéka, dva psí senioři a dva pubertální kluci. Navíc mě čekala operace páteře a dlouhá rehabilitace, tedy pěkných pár týdnů na chudé nemocenské.

Zpětně nechápu, jak jsem to všechno zvládla bez zhroucení a vyčerpání. Před rokem jsem dokonce hypotéku doplatila, oba kluky definitivně vypustila z hnízda a také si začala vyměňovat zprávy se svým bývalým. Po letech jsme se totiž setkali na svatbě staršího syna, slavnostní a pro nás rodiče sentimentální atmosféra a také alkohol přispěly k tomu, že jsme celý večer strávili spolu.

Vzpomínali jsme, smáli se i plakali, probrali jsme dokonce i náš rozvod, naše další milostné vztahy. Muž se mi několikrát omluvil a řekl mi, že na mě celých těch deset let vlastně stále myslí, vzpomíná a lituje, že odešel. Byl to hezký a svým způsobem i moc dojemný večer.

Jakub se svou vnadnou zlatovláskou už nežije, sice jí postavil dům, ale jí to nakonec nestačilo a „zatnula drápky“ do mladého hokejisty z dobře zajištěné rodiny. Jakub měl naštěstí tolik zdravého rozumu, že jí dům nenechal, i když o něj prý hodně bojovala.

Nyní je exmanžel sám i já jsem sama. Po rozvodu jsem už žádný vážný vztah neprožila, neměla jsem k tomu odvahu, měla jsem pocit, že mi bude lépe samotné. „Nevážné“ vztahy jsem měla a musím říct, že jsem si je užila.

Poslední rok mě ale nebaví, asi je to věkem a drobnými zdravotními problémy, které k mému věku patří a které časem, jak doufám, přejdou. Jakub s mým klidným a vcelku spokojeným životem nečekaně zatřásl.

Naše psaní se začalo postupně stáčet směrem, který mi byl sice příjemný, ale nebyla jsem si jistá, zda mi to nakonec nepřinese víc bolesti a zklamání než radosti. Bývalý muž mi naznačoval, že ke mně cítí víc než jen pouhé přátelství. V práci se mi pak jednoho dne objevila na stole kytice mých milovaných gerber s přáním hezkého dne a podpisem mého „ex“. Do zprávy mi pak přišlo pozvání na večeři do skvělé řecké restaurace. Pozvání jsem přijala.

Jakub mi znovu vyznal lásku a řekl mi, že by se chtěl vrátit. Prý chce, abychom spolu zestárli a splnili si sny a plány, které jsme kdysi pro toto období života měli. Pochopitelně mi to lichotilo a také mě to lákalo, abych kývla – jenže lze tomu všemu věřit?

Během rozvodu jsem bohužel měla tu čest poznat i dosti temnou část Jakubovy povahy a ani tyto vzpomínky nejde jen tak vymazat. To, co prožívám, je příjemné, ale naší společné budoucnosti nemohu stále nějak uvěřit. Jakub mě před lety hodně zranil.

A také neznám nikoho, komu by to v podobném případě skutečně vyšlo. Navíc má rodina, která je pro mě hodně důležitá, Jakuba znovu nepřijme. Zatím jsem si řekla, že nebudu nikam spěchat.