Zita Kabátová: Hvězda českého filmu, kterou milovaly tisíce mužů

27. dubna 2021 to bude 108 let, co se narodila prvorepubliková filmová legenda Zita Kabátová. Hrála ve více než šedesáti filmech, k jejím nejznámějším rolím patří ty ve snímcích Muži nestárnou a Přednosta stanice. Jak sama prohlašovala, byla svědkem všech podstatných událostí moderních dějin – zažila světové války, komunismus i sametovou revoluci. Jaká byla a proč ji všichni tak milovali?

Herečkou už od kolébky Její dětství na Malé Straně v Praze bylo idylické. Lásku k herectví zdědila po obou rodičích, i když otec Benno byl stavitel. Maminka byla sestřenicí prvního filmového herce Josefa Švába-Malostranského, tatínek měl v sobě modrou krev a byl též nadšený ochotník. Prý to byl on, díky komu podlehla Zita herectví. Podle mnohých pamětníků byla Zita pravděpodobně nejmladší divadelní herečkou v historii. Údajně se prý objevila v zavinovačce jako kojenec na jevišti v Malostranské besedě. Ona sama si vzpomíná na další vystoupení ve hře Naši furianti, kdy jí bylo pět let. I když studovala gymnázium a také klášterní školu, pro herectví doslova dýchala. Když jí jednou vlásenkář rozedřel kůži na hlavě, mlčela a trpělivě snášela bolest. Pro divadlo by obětovala cokoli. Co tajila Zita Kabátová? Podívejte se na video: Úvodní foto: Profimedia

Oldřicha Nového si vážila Profíkem se stala v roce 1933, kdy podepsala smlouvu v divadle Míly Melanové. Už tenkrát projevovala velký talent. Pak zamířila do Divadla Akropolis a Tylova divadla v Nuslích (dnešní Fidlovačka). Vydržela tam jednu sezónu a přešla do Nového divadla Oldřicha Nového. Na něj pěla vždycky chválu, prý byl velmi precizní, vyžadoval perfektní přípravu a nesnášel improvizaci. „Měl šmrnc, charisma, kouzlo osobnosti, které se nedá naučit ani koupit," prohlašovala o něm Kabátová. Do konce války si pak zahrála ještě ve Švandově divadle a Komorním divadle. No a samozřejmě ve filmech.

Díky filmu obdivovaná a milovaná Ve třicátých letech byla nejen skvělá herečka, ale taky krásná žena. Její krásy si samozřejmě nemohli nevšimnout tehdejší režiséři. Poprvé se objevila ve filmu Světlo jeho očí v roce 1935, kde si zahrála ošetřovatelku. Vždy byla nejen elegantní, ale taky velmi kultivovaná. Přesto ji obsazovali do nenáročných a romantických snímků, jako byly filmy Rozkošný příběh, Lízin let do nebe, Madla zpívá Evropě. Pak přišly ale kvalitnější nabídky a Zita si zahrála například ve filmu Přednosta stanice, Zlaté dno nebo Muži nestárnou. V posledně jmenovaném filmu se objevila zřejmě ve své životní roli Heleny. Vidět jste ji mohli i v historické komedii Počestné paničky pardubické. V letech 1943–44 se bohužel objevila i ve dvou filmech německé produkce, což se jí stalo osudným. Po válce si pětadvacet let nezahrála! Mezi její poslední filmy patří Želary z roku 2003. Před kameru se postavila naposledy v roce 2009!

Milovala muže a užívala si to Jak Kabátová později mnohokrát naznačila, obletovala ji v době její největší slávy spousta mužů. Prahli po ní kolegové, režiséři, továrníci a ona si užívala všeho, co jí život nabízel. Na rozdíl od mnohých kolegyň se nestyděla o svých avantýrách mluvit. V České televizi v jednom pořadu přiznala pletky s Burianem i Novým. Sám Burian o ní prohlásil: „Za hřích by stála!" Na svou dobu nosila taky velmi odvážné kostýmy a některé stály majlant. Ráda se oblékala a ráda se líbila. Jejím prvním manželem se stal Jerry Král, ředitel firmy Zeiss Ikon v Indii. V roce 1946 se vzali a Zita se za ním chtěla odstěhovat do Indie. Nedostala ale vízum a manželství na dálku nevydrželo.