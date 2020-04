Život po koronaviru: Co bude první věc, kterou uděláte, až skončí omezení?

Nouzový stav, který způsobila pandemie koronaviru, se brzy začne pomalu rozvolňovat a naše životy se krůček po krůčku budou vracet k normálu. Na co se nejvíc těšíte, až skončí omezení? Zeptali jsme se v žen kolem nás, na co se nejvíc těší ony.

ŽANETA: Až si sundám roušku Všude čtu, že roušek se asi jen tak nezbavíme, ale já už se vážně nemůžu dočkat, až ji odhodím. Se stoupajícími teplotami se mi pod ní stále hůř dýchá, potím se, pleť se mi zhoršila… A co je hlavní, nepoznávám na ulici své přátele a známé. Z roušky se sice pomalu stává módní doplněk, ale já už ji opravdu nemůžu ani vidět.

LUCIE: Až uvidím rodinu Moje dcera s vnoučaty žijí už několik let v Londýně. Dřív jsem za nimi cestovala několikrát do roka, protože letenky bývaly celkem levné. Teď nemám ponětí, kdy se otevřou hranice a jak moc dostupné cestování bude, ale doufám, že se tak stane brzy a je to rozhodně věc, na kterou se těším nejvíc!

GÁBINA: Až budu moct cestovat Já nejvíc trpím tím, že nemůžu cestovat. S manželem jsme každoročně podnikali několikatýdenní cesty do zajímavých lokalit i víkendové výlety po Evropě. Tomu je teď konec. Ne, že by naše země nebyla krásná, ale tu už máme přece jen procestovanou, a když si představím plné kempy a hotely v létě, dost mě to odrazuje. Takže se opravdu těším na to, až se otevřou hranice.

RADKA: Až se zbavím dětí Vím, že takhle řečeno to zní hrozně. Svoje děti samozřejmě miluji, ale mám tři a být s nimi tolik týdnů čtyřiadvacet hodin denně, učit se s nimi a ještě k tomu zvládat svoji práci, to už začíná být nad moje síly. Takže se nemůžu dočkat, až se situace trochu uvolní a já je budu moct poslat alespoň na pár dní k příbuzným. Ale už teď je mi jasné, že se mi brzy bude stýskat!

PETRA: Až konečně oslavím narozeniny Letos jsem měla slavit padesátiny zrovna v době, kdy začala všechna omezení. Plánovali jsme s rodinou opravdu velikou oslavu, měli přijet příbuzní i přátelé ze všech koutů republiky, mělo se grilovat… Opravdu jsem se těšila, ale vzhledem k situaci jsme akci pochopitelně zrušili. Vím, že lidé řeší daleko závažnější problémy, ale i tak doufám, že se mi brzy podaří si oslavu vynahradit.

JANA: Až budu moct do divadla a na koncert Miluji kulturní akce a na koncertech či v divadle jsem donedávna byla několikrát v měsíci. Samozřejmě sleduju řadu muzikantů, kteří se své fanoušky v těžké době snaží potěšit streamovanými koncerty, a moc to obdivuji, ale prostě to není ono. Těším se proto, až nebezpečí pomine a já budu moct beze strachu vyrazit do divadla nebo na koncert.

TEREZA: Až se mi vrátí svoboda Vlastně mi obecně nejvíc chybí svoboda. Nemůžu ven na procházku bez omezení, nemůžu do restaurace na pivo či večeři, nekonají se žádné kulturní akce a o tom, že nemůžu vycestovat, ani nemluvím. Silně mi to připomíná období po roce 1968, a to mě opravdu děsí. Takže se opravdu nejvíc těším na to, až se mi konečně vrátí svoboda.