Život před 17. listopadem: Tohle nás nejvíc štvalo v komunismu. Souhlasíte?

Určitě se máme lépe, jen mi připadá, že té demokracie je někdy až moc. Děti mají možnost studovat v zahraničí, lítáme do celého světa, můžeme si koupit, co chceme (pokud na to máme finance). Co mi na dnešní době vadí, je to, jak se všechno začíná strašně zdražovat. Stále se mluví o tom, jak se zvedají platy – jak kde a jak komu! Také náš právní řád je hodně děravý, máme vysoké tresty za blbost a nízké za vážné zločiny. A naše politická scéna taky není zrovna na vysoké úrovni.

Co mi na dnešní době vadí? Vadí mi, že lidi velmi rychle zapomínají na to, jaké to bylo. Ano, jistě, těm, kterým je dnes 30, dobu předtím nezažili, ale stěžují si i ti, kteří ji zažili. I když má i demokracie svoje mouchy, je zřejmě to nejlepší, co můžeme mít. Vadí mi, že bují populismus a že i lháři mají stále někdy navrch. Na druhou stranu, ti, kteří tam nahoře jsou, tam byli řádně zvoleni – a to by si měl každý uvědomit. Demokracie je i v tom. Že nebude všechno podle všech. Někdy mi taky vadí, že peníze přebíjejí i to dobré. Taky mi vadí, že někdy se lidé tak moc bojí o svou práci, že raději mlčí. Je super, že může studovat, kdo chce a co chce. Že moje děti nepřemýšlejí o tom, jestli pojedeme do Londýna, nebo na chalupu k babičce. Ovšem jsou lidé, kteří svým platem na Londýn nedosáhnou. Ale i to je daň za demokracii. Sociální systém je špatně nastavený, důchodový systém kolabuje a kdo ví, z čeho budou žít jednou naše děti. Bohužel mám pocit, že stáří je nedůstojné a šanci mají jen mladí a krásní. To však nemá být z mé strany volání po návratu do minulosti, jen zřejmě touha po tom, aby někdo začal víc používat hlavu a nechtěl si jen nahrabat.

Zcela bezpochyby. O tom nemá smysl diskutovat. Lépe se mám určitě. Možná trochu lituji toho, že změna přišla pro mě relativně pozdě, nestihla jsem už tolik cestovat a poznávat nové kultury. Lépe se mám ve všech směrech. Nestěžuji si, jsem svobodná a můžu si říkat, co chci, i za cenu ztráty některých přátel. Ve své práci jsem také svobodná, i když víte, co se říká. Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. To bohužel platí i v demokracii.

A co mi nejvíc vadilo? Asi to, že nemůžeme svobodně cestovat, měli jsme příbuzné v Západním Německu, kam jsem se dostala jako zázrakem těsně před revolucí na pozvání. To, co předcházelo povolení, bylo dost ponižující. Ostatně, ponižující bylo i žádat o cestovní doložku, abych mohla vycestovat do Jugoslávie. V tomto směru jsem tedy nesvobodu pociťovala dost citelně. A největší komplikace? Asi v tom, když něco nebylo. Zejména v roce 1989. Nebyly vložky, nebyl toaletní papír. Vložky byly přídělem a frontu na ně stál i můj táta. Režim už ale mlel z posledního. Jinak život komplikovala i neustálá byrokracie, razítka a tak dále. I když popravdě, v některých oblastech života byrokracie trvá i dnes.

Doma jsme o politice mluvili spíše málo, pokud ano, pak kriticky, poslouchali jsme maximálně Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu. Naše rodina tedy nebyli žádní velcí hrdinové, o disentu jsem neměla ani ponětí. První a jedinou nesvobodou, kterou jsem pocítila já na vlastní kůži, bylo to, že jsem se nedostala na vysokou školu, přestože jsem přijímací zkoušky udělala. Tatínek nebyl ve straně. Když mi tehdy přišel doporučený dopis, že mě bohužel "nepřijímají", byla jsem v šoku, nechápala jsem. Táta mi tehdy řekl: Nezlob se, mám tě moc rád, ale kvůli tomu, aby ses dostala na vysokou, do strany nevstoupím." To pro mě bylo asi největší hrdinství.

KATEŘINA (44)

1. Co jste prožívala jako největší nesvobodu před rokem 1989? Co vám nejvíc vadilo a komplikovalo život?

Naštěstí mi v listopadu 1989 bylo teprve necelých patnáct, takže jsem do té doby nemusela dělat žádná zásadní morální rozhodnutí a končící komunismus už mě moc nepoznamenal. Vyrůstala jsem v Praze, kde nebyl problém chodit do kostela a na gymnázium jsem se taky dostala, i když moje rodina měla kdysi "problematický původ". Naopak jsem jako dítě trpěla tím, že mi rodiče zakázali vstup do Pionýra a já nemohla jako ostatní děti stát u pomníčku. Kupodivu už jako malá jsem počítala s pádem komunismu a promýšlela jsem, jak by to vypadalo, když by se zase měly rozdělit továrny. Vůbec netuším, jak to, že jsem nad něčím takovým přemýšlela, ale představovala jsem si to tak, že by se udělala startovní čára a pak by se odstartovalo, a kdo by doběhl do továrny první, tomu by patřila.

2. Máte se dnes lépe než před rokem 1989? Případně co vám na dnešní době vadí?

Já osobně se mám jako prase v žitě, mám práci, mám kde bydlet, můžu cestovat, studovala jsem v zahraničí. To, že na politické scéně probíhají souboje, beru jako normální příznak demokracie. Stejně tak, i když mě trápí, že mnohé rodiny s dětmi nemají kde bydlet, tak to není nic proti demokracii, to jen se musíme snažit to zlepšit. Jediné, co mě znepokojuje, je, aby se aktuální politický vývoj nezvrtl v novou nesvobodu.