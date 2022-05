Život ve stínu Ivety: Kam utekla Ivana Bartošová před slávou své sestry?

Rozdílné povahy

Ivana Bartošová pochází ze severní Moravy, narodila se 8. dubna 1966 v Čeladné u Frýdku-Místku, vyrůstala ale ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde také absolvovala gymnázium. Ačkoliv by to málokdo řekl, Iveta a Ivana Bartošovy byly jednovaječná dvojčata. Zvláštní je, že vypadaly opravdu hodně odlišně, nebyly si podobné ani povahově. Zatímco Ivana byla sebevědomá a svými zájmy podobná spíš klukům, její sestra Iveta byla odmalička citlivá princeznička. Přesto k sobě měly jako dvojčata blízko: „Ve škole jsme ani nepotřebovaly jiné kamarády. Když jsem odešla v sedmnácti do Prahy, Ivču to táhlo pořád za mnou. Tak dlouho bojovala, až se jí to povedlo,“ prohlásila kdysi Iveta Bartošová.

