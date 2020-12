Zlaté devadesátky: Ikonické hvězdné páry 90. let, které jsme milovali

Byli krásní, úspěšní, svět jim ležel u nohou a my jim drželi palce, aby jim jejich láska vydržela. Plnili stránky světoznámých magazínů a jejich vztahy vypadaly neohrozitelně. Přesto žádný z nich nepřežil devadesátá léta. Jaké slavné páry tehdy obdivoval celý svět?

Cindy Crawford a Richard Gere Mladičká Cindy Crawford už sice měla svoje jméno ve světě modelingu, necítila se ale být celebritou a neuměla tak vystupovat. Když ji jeden známý vzal na soukromou grilovací party, kde například poprvé v životě viděla herce Jacka Nicholsona, byla jak u vytržení. Do oka jí ale padnul jiný krasavec – hollywoodský idol Richard Gere. Po čtyřech letech známosti došlo na svatbu, manželství jim ale vydrželo jen další čtyři roky. Důvodem prý byl velký věkový rozdíl a také to, že oba manželé údajně vlastně nikdy nebyli přátelé. Když pak vyprchala láska, nebylo moc na čem stavět a pokoušet se vztah udržet. Cindy ale dodnes Richardovi vděčí za jednu věc. To on ji podle jejích slov uvedl do společnosti a naučil ji, jak být slavnou.

Claudia Schiffer a David Copperfield Nejslavnější mág na světě a jedna z nejznámějších topmodelek se poprvé setkali v Berlíně. Kouzelník využil situace a pozval ji do jedné svojí show, kde Claudia účinkovala. Pak už nabraly události spád a pár se do sebe zamiloval. David si po čase pronajal celý karibský ostrov, který tentokrát nenechal zmizet, ale požádal na něm krásnou blondýnku o ruku. Manželství ale trvalo pouhých šest let. Pracovní povinnosti je neustále rozdělovaly, a i když David létal za svojí manželkou soukromým tryskáčem, kdykoliv jen mohl, nestačilo to. Nemožnost být spolu nakonec způsobila nepřekonatelné problémy a vztah dospěl ke svému konci. Pro Copperfielda to znamenalo, že se opět stáhl do ústraní a vede svůj tajemný život tak, jak byl zvyklý předtím, než vstoupil do vztahu se světoznámou kráskou.

Hugh Grant a Elizabeth Hurley Hugh Grant si dlouhá léta pěstoval pověst starého mládence a manželství mu bylo cizí. „Jestli si myslím, že lidé jsou určeni k tomu, aby byli čtyřicet let v monogamním věrném vztahu? Ne. Ne. Ne. Kdo řekl, že to tak má být? Jen Bible nebo něco takového. Nikdo nikdy ale neřekl, že je to dobrý nápad," nechal se herec kdysi slyšet v jednom z rozhovorů. S krásnou modelkou a herečkou Elizabeth Hurley proto sice chodil dlouhých třináct let, nikdy se ale nestali manželi. Jejich vztah nakonec ukončila Hughova nevěra, kdy ho Elizabeth načapala s prostitutkou. Jeho nevěra sice znamenala rozchod, oba bývalí partneři ale zůstali velmi blízkými přáteli. A nakonec i sukničkář a starý mládenec podlehl vidině klidného stáří v ženské společnosti a ve věku sedmapadesáti let si v roce 2018 vzal matku svých tří dětí Annu Eberstein.

Kate Moss a Johnny Depp Dvacetiletá topmodelka Kate Moss potkala tehdy jednatřicetiletého uhrančivého herce Johnnyho Deppa v baru Café Tavbac v New Yorku a byla z toho láska jako trám. V té době byli oba na vrcholu a právem byli považováni za jeden z nejkrásnějších párů světa. Jejich vztah vydržel čtyři roky a byl plný zvratů a eskapád. Pár totiž propadl alkoholu a kokainu, což vedlo i ke zdemolování hotelového pokoje. Herec topmodelku opustil v roce 1998, protože mu údajně tento typ vztahu přestal vyhovovat. Kate Moss se z rozchodu dlouho nemohla vzpamatovat, žal utápěla ve větším a větším množství drog a alkoholu, až nakonec skončila na léčení.

Brad Pitt a Gwyneth Paltrow Herci Brad Pitt a Gwyneth Paltrow se poznali při natáčení filmu Sedm. Láska to byla veliká, pro Gwyneth první osudová. Milovali se tak moc, že svého času dokonce nosili i stejný účes! Brad Pitt požádal herečku o ruku, ke svatbě ale nakonec nikdy nedošlo a pár se nakonec rozešel. Gwyneth se ze ztráty jednoho z nejvíc sexy herců planety dlouho dostávala. „Náš rozchod mi změnil život. Něco ve mně se změnilo. Napořád. Měla jsem zlomené srdce, které se už nikdy úplně nezahojilo," uvedla herečka.

Bruce Willis a Demi Moore Když se v roce 1987 herci Bruce Willis a Demi Moore vzali, reakce okolí byly vzhledem k jejich dvouměsíční známosti rozporuplné. Dlouhých deset let však působili jako dokonalí hollywoodští manželé, kteří si dávali najevo lásku na každém kroku. Pravdou však je, že ačkoliv se Willis rád obklopoval ženami, v případě Demi společnost mužů nesnesl. Stačilo proto, aby si herečka jedenáct let po svatbě zalaškovala s Leonardem DiCapriem, a Bruce si sbalil kufry. Manželé se sice později snažili manželství udržet a napravit, vinou pracovních povinností a dlouhého odloučení se jim to ale už nepodařilo. Rozešli se však v dobrém, rozvod trval pouhou půl hodinu a exmanželé zůstali dodnes přáteli. A to tak velkými, že si vzájemně šli na svatbu s novými partnery.

Tom Cruise a Nicole Kidman Dalším hvězdným párem, který spojilo stříbrné plátno, byli herci Nicole Kidman a Tom Cruise. Poznali se při natáčení filmu Bouřlivé dny a než padla poslední klapka, byli do sebe zamilovaní. Brzy se vzali a pokoušeli se o rodinu, Nicole ale bohužel potratila. Jejich manželství také výrazně ovlivňoval fakt, že Tom byl oddaným členem scientologické církve, která je dodnes považovaná za sektu. Nutil do ní i Nicole, ta se však hlásila spíše ke křesťanství a buddhismu, což byl kámen úrazu pro jejich vztah. Sice spolu adoptovali dvě děti, manželství ale spělo k nevyhnutelnému konci kvůli neslučitelným životním postojům. Ještě jednou se slavní herci pokusili o dítě, když však byla Nicole ve třetím měsíci těhotenství, Tom se rozhodl ji opustit, což vedlo k dalšímu potratu. Herečka později prohlásila, že se vdávala příliš rychle a příliš mladá.