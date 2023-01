Zlaté glóby 2023: V čem zářily hvězdy na červeném koberci a kdo pohořel?

Již 80. ročník prestižního filmového ocenění Zlaté glóby zná své vítěze. Ceny se udílely 10. ledna 2023 v americkém Beverly Hills a slavné hvězdy se kromě pódia mohly předvést také na červeném koberci. Kdo získal pomyslnou cenu za nejkrásnější outfit a komu se styling na slavnostní večer tentokrát nepovedl?

Od nepaměti jsou Zlaté glóby cenou, která je předzvěstí toho, co se pravděpodobně odehraje na udílení toho nejprestižnějšího filmového ocenění na světě, což je Cena Akademie neboli Oscar. Ti nejúspěšnější mají během slavnostního večera možnost vystoupat na pódium a pronést děkovnou řeč za právě obdržené ocenění. Ale ruku na srdce – pamatuje si později veřejnost spíše jména oceněných, nebo to, co si slavné osobnosti vzaly na sebe, v čem zazářily, nebo se naopak ztrapnily, či zkrátka upoutaly pozornost?

Také letos si celebrity z řad žen daly záležet a večer se až na výjimky nesl v duchu honosných rób. Přítomní vzdali hold cenám i významnosti večera, proto byla většina outfitů umírněná a kultivovaná a nikdo neměl potřebu poutat pozornost na sebe či na veřejné dění pomocí svého oblečení.

Mezi krásnými slavnými ženami doslova zářila herečka Margot Robbie, která byla živoucím důkazem toho, že nejkrásnějším šperkem ženy je úsměv. K němu oblékla pudrově růžové šaty značky Chanel a stala se tak jednou z nejlépe oblečených hvězd na červeném koberci. Růžovou zvolila také herečka Julia Garner, jejíž plisovaná róba Gucci s volánky a štrasem připomínala cukrovou vatu. Šeříkově fialkovou pak oblékla oblíbenkyně ze seriálu Teorie velkého třesku

Důkaz o tom, že i vyšší věk se dá nosit s grácií a elegancí, poskytla herečka Jamie Lee-Curtis v hladkých černých šatech Valentino s krajkovým pláštěm. Po černé sáhla také Jennifer Coolidge, róba Dolce & Gabbana zářila jemným třpytem látky poseté flitry. A do třetice se do černé zahalila i mladá zpěvačka Selena Gomez, jejíž róbu zdobily temně fialové obří balonové rukávy s vlečkou.

Monica Barbaro se sladila s červeným kobercem, a přesto byla v šatech Dolce & Gabbana nepřehlédnutelná. Červená barva se totiž mezi róbami příliš neobjevovala, o to víc krásné šifonové šaty bez ramínek poutaly pozornost.

Mezi barvami jinak převládala především tělová, béžová a smetanová. Do těchto barev se oblékla například Michelle Williams či Salma Hayek, nepřehlédnutelnou róbu z plisovaného materiálu s mnoha průstřihy ale zvolila hvězda seriálu Wednesday Jenna Ortega.

Jeden z nejvíc nepatřičných outfitů pak zvolila modelka Heidi Klum, která je svým nevkusem známá. Ačkoli její o třináct let mladší manžel Tom Kaulitz oblékl předpisově černý smoking, Klum se navlékla do krátkých třpytivých minišatů s fialkovým boa jako z vykřičeného domu, takže mezi honosnými róbami působila poněkud lacině.

Na nejkrásnější šaty ze Zlatých globů 2023 se podívejte v naší galerii!

Kdo vyhrál Zlaté glóby 2023?

Nejlepší film (drama): Fabelmanovi

Nejlepší film (komedie nebo muzikál): Víly z Inisherinu

Nejlepší režisér: Steven Spielberg (Fabelmanovi)

Nejlepší scénář: Martin McDonagh (Víly z Inisherinu)

Nejlepší cizojazyčný film: Argentina 1985

Nejlepší animovaný film: Pinocchio Guillerma del Tora

Nejlepší hlavní herečka (drama): Cate Blanchett (Tár)

Nejlepší hlavní herec (drama): Austin Butler (Elvis)

Nejlepší hlavní herečka (komedie nebo muzikál): Michelle Yeoh (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší hlavní herec (komedie nebo muzikál): Colin Farrell (Víly

z Inisherinu)

Nejlepší vedlejší herečka (všechny žánry): Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Nejlepší vedlejší herec (všechny žánry): Ke Huy Quan (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší seriál (drama): Rod draka

Nejlepší seriál (komedie nebo muzikál): Základka Willarda Abbotta

Nejlepší hlavní seriálová herečka (drama): Zendaya (Euphoria)

Nejlepší hlavní seriálový herec (drama): Kevin Costner (Yellowstone)

Nejlepší hlavní seriálová herečka (komedie nebo muzikál): Quinta Brunson (Základka Willarda Abbotta)

Nejlepší hlavní seriálový herec (komedie nebo muzikál): Jeremy Allen White (Medvěd)

Nejlepší vedlejší seriálová herečka (všechny žánry): Julia Garner (Ozark)

Nejlepší vedlejší seriálový herec (všechny žánry): Tyler James Williams (Základka Willarda Abbotta)

Nejlepší minisérie: Bílý lotos

Nejlepší hlavní herečka (minisérie): Amanda Seyfried (Kauza Theranos)

Nejlepší hlavní herec (minisérie): Evan Peters (Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera)

Nejlepší vedlejší herečka (minisérie): Jennifer Coolidge (Bílý lotos)

Nejlepší vedlejší herec (minisérie): Paul Walter Hauser (Volavka)