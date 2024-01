Zlaté glóby 2024: V čem zářily hvězdy na červeném koberci a kdo pohořel?

Již 81. ročník prestižního filmového ocenění Zlaté glóby zná své vítěze. Ceny se udílely 7. ledna a slavné hvězdy se kromě pódia mohly předvést také na červeném koberci. Kdo získal pomyslnou cenu za nejkrásnější outfit a komu se styling na slavnostní večer tentokrát nepovedl? Podívejte se do naší velké galerie.

Zlatý glóbus za nejlepší drama získal film Oppenheimer na předávání filmových cen v Los Angeles. Snímek Christophera Nolana pojednávající o vynálezci atomové bomby obdržel celkem pět cen, včetně těch za nejlepší režii a mužské herecké výkony v dramatu pro Cilliana Murphyho a Roberta Downeyho Jr. Porotci vybrali snímek Chudáčci jako nejlepší komedii nebo muzikál, který tak porazil i kasovní hit Barbie, který šel do slavnostního večera jako jeden z favoritů.

Udílení cen Zlatý glóbus probíhalo v neděli 7. ledna v hotelu Hilton a nenechaly si jej ujít takové ikony stříbrného plátna jako noblesní Meryl Streep, krasavec Orlando Bloom, oslavenec Nicolas Cage, kovboj Kevin Costner, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Reese Witherspoon, Amanda Seyfried, Gillian Anderson nebo Helen Mirren ve fialovém. Nechyběl ani režisér Steven Spielberg, Jennifer Lopez nebo zpěvák Lenny Kravitz.

Od nepaměti jsou Zlaté glóby cenou, která je předzvěstí toho, co se pravděpodobně odehraje na udílení toho nejprestižnějšího filmového ocenění na světě, což je Cena Akademie neboli Oscar. Ti nejúspěšnější mají během slavnostního večera možnost vystoupat na pódium a pronést děkovnou řeč za právě obdržené ocenění. Ale ruku na srdce – pamatuje si později veřejnost spíše jména oceněných, nebo to, co si slavné osobnosti vzaly na sebe, v čem zazářily, nebo se naopak ztrapnily, či zkrátka upoutaly pozornost?

Také letos si celebrity z řad žen daly záležet a večer se až na výjimky nesl v duchu honosných rób. Přítomní vzdali hold cenám i významnosti večera, proto byla většina outfitů umírněná a kultivovaná a nikdo neměl potřebu poutat pozornost na sebe či na veřejné dění pomocí svého oblečení.

