Zlatokopky podle zvěrokruhu: Ženám v těchto znameních jde často jen o peníze

Býk (21. 4.–21. 5.)

Kdyby si měla žena v tomto znamení vybrat mezi láskou a bohatstvím, rozhodně by zvolila peníze. Býci jsou sice romantičtí, ale mají rádi pohodlný život a luxus. Když se jim něco líbí, chtějí si to dopřát bez ohledu na cenu. Na druhou stranu zase neutrácejí za úplné hlouposti. Dopřávat si ale umí do sytosti. Pokud jim takové zázemí partner poskytne, jsou maximálně spokojení.

