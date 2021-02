Zlozvyky podle hvězd: Štíři jsou roztržití, Býci si koušou nehty

Kozorozi ulítávají na nakupování, Vodnáři zase rádi experimentují a pak lehce sklouznou do závislostí. Každý máme nějakou tu slabůstku, ať už je to jenom kousání nehtů nebo vynucování si pedantského pořádku v domácnosti. Jaké jsou ty vaše nejhorší zlozvyky podle vašeho znamení, na nichž by stálo za to zapracovat?

Beran (21. 3. - 20. 4.) Berani dost často nevědí, co se hodí a co ne. Jakmile se cítí ve svém živlu, dokážou být dost hluční a chovají se nezřízeně. No a když jsou moc unavení, chovají se až moc mírně. I proto lidé narození v tomto znamení užívají rádi léky na posílení energie nebo k utlumení. Pozor, nadměrné užívání psychofarmak je nebezpečné!

Býk (21. 4. - 21. 5.) Býci mívají problém s tím, jak se vypořádat s úzkostí, takže si velmi často koušou nehty. Tento špatný zvyk zničí všechny pokusy o hezkou manikúru! Býci jsou taky požitkáři milující dobré jídlo. Kromě kousání nehtů zahánějí stres a úzkost i jídlem, to pak snědí skoro vše, co najdou v ledničce.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Blíženci jsou posedlí komunikací, takže bez telefonu neudělají ani krok. Jakmile zjistí, že ho zapomněli doma, jsou ochotní vrátit se pro něj, i kdyby to bylo přes celé město! Když s nimi budete večeřet, budou svým telefonem natolik pohlceni, že je téměř nebude zajímat, co jim říkáte. Oni prostě rádi kontrolují svoje emaily, profily na sociálních sítích a vypadají jako nezdvořáci, kteří dávají přednost telefonu před přáteli.

Rak (22. 6. - 22. 7.) Raci mají velmi špatný zvyk nesnídat. Jejich myšlenky totiž neustále putují všude kolem, takže to jednoduše nestihnou. Jejich představivost a citlivost je příliš často rozptyluje. Bohužel také všechny svoje pocity prožívají mnohem intenzivněji než jiná znamení zvěrokruhu, proto užívají často léky, které zahánějí smutek.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Lvi jsou páni tvorstva, kteří se snaží vypadat co nejlépe, takže když je požádáte o laskavost, s radostí souhlasí. Ovšem když přijde na věc, aby to udělali, obvykle jsou natolik líní, že to prostě nechají plavat. Lvi čekají až do poslední chvíle, aby nemuseli udělat to, co slíbili. Ano, jejich špatným zvykem je nespolehlivost. A protože milují napětí a riziko, jejich další neřestí je hazard. Bohužel při něm mohou přijít o velké peníze.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny jsou velmi ctižádostivé a taky velmi perfekcionistické. Nejsou moc empatické, takže se někdy chovají poněkud „tupě" a buransky. Když se jich na něco zeptáte, řeknou vám na rovinu a bez obalu to, co si myslí – i když je to třeba urážlivé! Neberou si servítky, takže většina lidí si o nich myslí, že jsou hrubé. Není to tak docela pravda, Panny jen neví, jak se slovy správně zacházet.

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Zlozvykem lidí narozených ve znamení Vah je neschopnost dívat se druhým do očí. Když s nimi někdo hovoří, místo toho, aby upřednostnily přímý oční kontakt, rozhlíží se po místnosti nebo uhýbají pohledem. Lidé si proto myslí, že Váhy konverzace nezajímá, ale důvodem je jejich ostýchavost. Kromě toho si Váhy rády dopřávají alkohol. Pozor na to!

Štír (24. 10. - 22. 11.) Štíři vždycky zapomenou, co lidem řekli, a to hned poté, co s nimi vedli rozhovor. Když vám řeknou něco nebo vás o něco požádají, abyste to udělali, okamžitě zapomenou, co vám právě řekli. Jsou už prostě takoví. Kromě toho je jejich další neřestí závislost na sexu – Štíři jsou velmi náruživí a sexem doslova posedlí.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Střelci nikdy nedělají jednu jedinou věc. Jsou tak trochu rozmarní a jsou schopní změnit názor nebo aktivitu během několika sekund. Plánovat se Střelci je pro mnohé utrpení a velká bolest, protože Střelci dokážou změnit plány na poslední chvíli. Kromě toho si potrpí na pěkné tělo, takže rádi sportují. Bohužel, tento koníček se může změnit v závislost.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Kozorozi jsou tak trochu pokrytci. Velmi rádi dávají svým přátelům životní rady, jak by se měli chovat, ale sami je nedodržují. Káží vodu, pijí víno – takoví jsou Kozorozi. To je jejich největší zlozvyk, který by se měli zrozenci v tomto znamení naučit. Kromě toho mívají rádi luxus, takže jejich neřestí bývá rozhazování za přepychové věci, třeba za boty. Dejte si pozor, abyste neměli brzo na účtu nulový zůstatek.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Vodnáři jsou volnomyšlenkáři, kteří rádi propadají závislostem – třeba drogám. Rádi experimentují, takže na to pozor. Jinak jejich zlozvykem bývá broukání a zpívání. Jakmile se soustředí na nějakou věc, zapomenou na okolí a začnou si nahlas pobroukávat. Vypadá to celkem neškodně, ovšem když to začnou dělat v práci při poradě nebo ve veřejné dopravě, to už taková legrace není.