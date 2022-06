Žlučníková dieta, zvaná také dieta s omezením tuků, zahrnuje pouze lehce stravitelná jídla. Cílem je nezatěžovat žlučník. Z tohoto důvodu se musí omezit konzumace tučných a smažených jídel, sladkostí a alkoholu. Žlučníkáři musejí také poctivě dodržovat pitný režim a vypít minimálně 2 litry tekutin denně. Důležitá je také pravidelnost v jídle a dostatek času na trávení.

Které potraviny a nápoje žlučníková dieta zakazuje?

Neměli byste jíst nadýmavá, tučná a smažená jídla. Nedoporučují se také studené nebo ledové pokrmy, jako je třeba zmrzlina. Dále nejsou vhodné tyto potraviny:

Sádlo, špek, tučné uzeniny

Mléčné výrobky (jogurty, tvarohy, kefíry, sýry…) s vysokým obsahem tuku

Čerstvé a kynuté pečivo, teplý chléb nebo rohlíky

Ovoce se zrníčky – ostružiny, angrešt, hroznové víno, fíky, rybíz

Nadýmavá zelenina – hrášek, paprika, kapusta, zelí, česnek, cibule, luštěniny

Majonézy a hořčice

Čokoláda, sladké oplatky a jiné sladkosti

Alkohol

Perlivé nápoje, 100% ovocné šťávy, kakao

Jak na přejídání a jak snížit chuť na sladké? Podívejte se na video:

Které potraviny žlučníková dieta povoluje?

Zaměřte se na nízkotučné potraviny. Maso je lepší dusit, případně grilovat nebo péct s minimálním obsahem tuku. Tuk do jídla přidávejte až na závěr. Pamatujte, že by denní dávka tuku neměla překročit 30 g.

Při žlučníkové dietě si sestavte jídelníček z těchto potravin:

Kvalitní šunka, dietní párky s vysokým obsahem masa

Nízkotučné jogurty, tvaroh a sýry

Krůtí, kuřecí, telecí, hovězí maso, králík

Ryby

Brambory, rýže, těstoviny

Bílé pečivo – rohlíky, veka, vánočka

Zelenina – mrkev, petržel, špenát, cuketa, saláty, červená řepa. V minimálním množství květák, brokolice.

Ovoce – banány, meruňky, třešně, pomeranče, broskve a jablko bez slupky

Pudink, kaše, piškoty, med

Bylinky na žlučník

Pozitivní vliv na správný chod žlučníku má také řada bylin – máta vonná, smetánka lékařská, jablečník obecný, měsíček lékařský, řapík lékařský nebo boldovník vonný. Mnoho bylinek je již předem smícháno a je k dostání v lékárnách ve formě čajů.

Jak by měl vypadat jídelníček u žlučníkové diety?

K snídani si můžete dát nízkotučný jogurt s vekou, ovesnou kaši, dietní kvalitní párky, toast se šunkou a sýrem nebo třeba bílé pečivo s domácí tvarohovou pomazánkou.

Na oběd a večeři si dopřejte něco teplého. Vhodný je vývar, zapečené těstoviny, pstruh s bramborami, dušené hovězí maso se zeleninou, kuřecí rizoto se zeleninou a nízkotučným sýrem, těstoviny s rajskou omáčkou nebo telecí maso s bramborovou kaší. Nic nepokazíte ani rýžovým nákypem s meruňkami nebo jablky.

Lehkou svačinku si zpestřete ovocem a zeleninou. Připravte si nejrůznější saláty, ať už ovocné, nebo zeleninové. Milovníci sladkého si jistě vyberou pudink s piškoty a ovocem nebo třeba jogurt s ovesnými vločkami a medem.

Přesný návod na to, jak by měl vypadat jídelníček u žlučníkové diety, vám jistě poskytne váš ošetřující lékař. Obdobně to dělá také například Nemocnice Na Homolce, kde každý pacient dostane seznam povolených a zakázaných potravin. Několik příkladů stravy na celý den naleznete také na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu a dalších webech.

Recepty při žlučníkové dietě

Pomazánka z červené řepy

Oblíbenou nasládlou pomazánku si připravíte z pečené či vařené řepy. Rozmixujete ji a přidáte k ní nízkotučný tvaroh. Dochutit lze solí, pažitkou a citronovou šťávou.

Treska připravená na másle

Tresku si připravíte na troše másla nebo v pomalém hrnci. Obdobně si přichystáte také nakrájenou mrkev, stonkový celer a cibuli. Pokud vám zelenina nestačí a potřebujete další přílohu, zvolte bílé pečivo nebo brambory.

Kuřecí prsa na másle

Na kousku másla podusíme kuřecí prsa a ke konci dušení je zakápneme citronovou šťávou. Jako přílohu si připravíme salát z rukoly, baby špenátu a oliv.

Kdy dodržovat žlučníkovou dietu?

Držení žlučníkové diety můžete pojmout jako prevenci před možnými žlučníkovými problémy. Pokud již nějaké bolesti máte, je dobré dodržovat alespoň základní pravidla. V případě, že vás přepadne žlučníkový záchvat, ihned přestaňte jíst a pijte jen hořký černý čaj. Dle závažnosti problémů vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud jste po operaci žlučníku, počítejte s tím, že se žlučníkové dietě nevyhnete. Dietu po operaci žlučníku je nutné dodržovat minimálně jeden měsíc.

Proč nás žlučník bolí a k čemu je důležitý?

Žlučník je vnitřní orgán, který ovlivňuje naše trávení a díky němuž vylučujeme z těla škodlivé látky. Jeho úkolem je zahustit a skladovat žluč z jater a později ji vyloučit do tenkého střeva. Právě tam je žluč důležitá pro správné trávení a vstřebávání tuků.

Pokud máte problémy se zažíváním, nejenom po jídle máte pocit plnosti, říháte, škytáte, nebo dokonce zvracíte, pak se může jednat o zdravotní problémy se žlučníkem. Nepříjemná bolest se táhne od žeber na pravé straně těla až k pravé zádové lopatce. Říká se, že problémy se žlučníkem patří k těm bolestivějším. A ve většině případů si za ně můžeme sami. Přejídáme se, jíme tučná a dráždivá jídla a jsme neustále ve stresu. Právě to vede k tomu, že si zaděláme na žlučníkové kameny, písek nebo zánět.

Jak bolesti žlučníku léčit?

Léčba bolestí žlučníku by se neměla odkládat. Dlouhodobě neléčené žlučníkové kameny mohou totiž vést k rakovině žlučníku. Základem pro úlevu od bolesti je správná žlučníková dieta. Pokud nezabírá, doktor vám předepíše léky nebo doporučí bylinné čaje. V případě nutnosti, například při zánětu žlučníku nebo žlučníkových kamenech, lze žlučník chirurgicky odstranit. Po operaci je pak důležité vyhýbat se nějakou dobu určitým potravinám a nápojům a dodržovat přísnou žlučníkovou dietu.