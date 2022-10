Změna času nastane 30. října 2022: Jak působí na naše zdraví?

Foto: iStock

30. října se změní čas z letního na zimní, ručičky na hodinkách posuneme ze 3.00 na 2.00. Jak změna času působí na lidský organismus? Většinou se má za to, že negativně, dokonce se prý zvyšuje riziko infarktu, nicméně najdou se i lékaři, kteří tvrdí, že to není problém a lidi jen štve o hodinu dřívější vstávání. Jak je to doopravdy? Co nám vlastně při změně času vadí nejvíce?