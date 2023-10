Znak ďábla, nebo symbol vznešenosti? Víme, co o vás vypovídá mateřské znaménko

Tyto kožní výrůstky jsou s lidmi spjaty už po mnoho generací. Staří Řekové věřili, že díky mateřskému znaménku lépe pochopí charakter člověka. Za vlády Ludvíka XVI. bylo znaménko symbolem krásy a vznešenosti. Jezuité naopak viděli ve znaménkách cosi ďábelského. Ten, kdo měl na těle znaménko, musel být spolčen s ďáblem, a proto byl co nejrychleji popraven. Také inkvizitoři hledali mateřská znaménka na těle čarodějnic a díky nim měli důkaz o jejich nadpřirozenosti.

Na prsou a hrudi – tato znaménka značí vaší odhodlanost. Nechcete se vzdát svých snů a jdete si vždy za svým. Většinou se vám to vyplatí a úspěch se dostaví. Znaménka orientovaná vpravo upozorňují na lhostejnost. Ty vlevo značí hodně energie a aktivní přístup k životu.

Na zádech – souhrnně poukazují znaménka na zádech na vaši čestnou, upřímnou a otevřenou povahu. Máte zdravou zvídavost a jste hodně praktičtí. Lopatky – možná se budete potýkat s nedostatkem štěstí. Především když půjdete za svými vyššími cíli. Jestliže si k sobě najdete podobného partnera, neštěstí eliminujete. Levé rameno – pokud uvidíte někoho s mateřským znaménkem pod levým ramenem, pak je to zaručeně lhář. Pozor na něj.

Na rukou – jste-li žena, pak je znaménko na pažích symbolem vaší lásky a oddanosti k práci. Kariéra pro vás někdy znamená více než rodina. Muži to mají přesně naopak. Znaménko na paži je důkazem jejich oddanosti rodině a dětem. Nevadí jim ani domácí práce.

Najdete-li na těle dvě znaménka blízko u sebe, pak je to znamení dvou milenců, dvou manželství. Pokud jsou dvě znaménka na opačné straně těla, zřejmě se ve vás mísí dvě osobnosti a dvě povahy.

Pokračování 5 / 5

Umístění na obličeji



Čelo – strážný anděl vás chrání před nehodami a do vínku vám nadělil žhavý milostný život. Dejte ale pozor na vaši špatnou a vypočítavou povahu. Piha vpravo symbolizuje vaši inteligenci, vlevo pak vaši kreativitu.

Nos – znaménko na nose vám může připomínat vaši nadprůměrnou inteligenci a moudrost. Znalosti vás dostávají za hranice vašich vrstevníků.

Obočí – při bouřce si dejte pozor na blesky. Šťastné manželství dovede váš život k dokonalosti.

Oči – jste milovníci jakéhokoliv dobrodružství. Ničeho se nebojíte, jen když se vám zvedne hladina adrenalinu. Dejte si proto pozor na špatné lidi. Mohou vám do života vnést neštěstí a problémy.

Tvář – nemáte problém vždy se dobře rozhodnout. Umíte najít rovnováhu mezi srdcem a hlavou. Znaménko na levé straně tváře odráží vaši povahu studenta a bojovníka. Na pravé straně předpovídá úspěšný život.

Ret – dřímá ve vás velký diplomat. V životě vám hodně pomůže také vaše velké charisma. Pokud budete citliví, důslední, svědomití a zdravě sobečtí, narazíte na velké bohatství.

Brada – máte výbornou intuici a jste velice umělecky vnímaví. Pozor na to, že často stavíte vzdušné zámky. Hádavost a nestabilita v povaze vám komplikují život.

Krk – jste otevření a daří se vám vždy najít správnou cestu k úspěchu. Může se vám ale stát, že začnete upřednostňovat kariéru před rodinou.