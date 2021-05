Znamení, která spolu zdánlivě nemohou žít, ale funguje jim úžasně chemie

Když se pořád hádáme, znamená to, že se nemilujeme. Mrkněte na video na názor psychologa:

Obě znamení jsou za všech okolností čestná a upřímná, i když jeden s druhým nesouhlasí. Oba umí chrlit oheň, žádný argument je nezadrží. Ani jeden ale v sobě dlouho nedrží zášť. Jakmile sopka vybuchne, pár se po chvíli vrátí do starých kolejí. Vášeň mezi nimi je těžké přehlédnout, doslova z nich sálá. Po boji obvykle následuje bouřlivý sex, který během chvilky smaže předchozí hádku.

Jsou Beran a Lev kompatibilní? Obě znamení jsou ohnivá, takže spolu vytvoří vášnivý tým – ať už v lásce, či ve sporu. Kvůli jejich povaze je jejich vztah poměrně nesnadný, jdou si pořád navzájem po krku. Obě znamení však nacházejí v bojích zároveň útěchu, protože to znamená, že se snaží vyřešit problém a zůstat spolu.

Býk + Štír

Hodí se k sobě zemský Býk a vodní Štír? Když se tato dvě znamení spojí, je to tornádo emocí, sexu a boje! Ovšem v jejich případě spíše v dobrém slova smyslu. Pro Býka a Štíra je téměř nemožné udržovat platonický vztah, protože jsou sexuálně velmi podobně naladění.

To ale neznamená, že to mají jednoduché – jejich sexuální život je sice naprosto dokonalý, v běžném životě je to ale mnohdy na krev. Mohou si způsobit spoustu problémů a bojů. Štír je znamením změny, zatímco Býk miluje stabilitu. Býk se otevírá pomalu, což může rozhodit podezřívavou povahu Štíra. Oba jsou velmi tvrdohlaví. Na druhou stranu Býk a Štír jsou sice protiklady, ale všichni víme, že protiklady se přitahují.