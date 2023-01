Znamení se sklony k zimním úzkostem: Tato nesou sychravé období nejhůř

Berani jsou nejvíce smutní po Vánocích a obecně v sychravém zimním období, když skončí oslavy a večírky, protože mají najednou méně možností pro setkávání s přáteli. Nejspokojenější jsou, když tráví čas s dalšími lidmi. Rádi si užívají sváteční atmosféru a předvánoční shon, která je pro jejich energickou povahu jako dělaná. Ale když je po všem, stanou se z nich roztěkaní jedinci plní nervozity a psychické nepohody. Jediné, co Berany drží nad vodou je plánování dalších společenských událostí.

Pečlivost je užitečná vlastnost. Nemělo by se to s ní ale přehánět.…

Blíženci jsou svou společenskostí a zábavností proslulí. Když se v zimě nic neděje, nebo skončí období svátků, dolehne na ně smutek, melancholie a ponurá nálada. Nesnášejí stereotyp a krátké dny s brzkým příchodem tmy, kdy se nedá moc věcí dělat, tomu zrovna nepomáhají. Mohou propadat beznaději i úzkostem. Pomoci jim může nevšední překvapení nebo nový koníček, který se dá dělat za jakéhokoliv počasí. Především jde o to, aby si hraví Blíženci našli i v zimě něco, co je zabaví a zlepší jim náladu.

Panna (23. srpna - 22. září)

Panny dokážou být skutečně šťastné jen v okruhu svých blízkých a přátel. Svátky jsou obdobím, kdy se opravdu rozzáří a cítí se výborně. Ve chvíli, kdy se po návratu domů z návštěv a večírků pohrouží o samotě do svých myšlenek, se začnou kriticky zamýšlet nad svým životem. A právě to Panny vede k depresivním a negativním myšlenkám. Po Vánocích jim trvá ještě několik dnů vrátit se zpět do běžného života plného povinností.