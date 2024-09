Začíná období Vah. Profil, vztahy a co pro nás znamená, když vládnou Váhy

Váha žena: Elegantní a okouzlující

Žena narozená ve znamení Vah je ztělesněním elegance, jemnosti a diplomacie. Miluje harmonii a dělá vše pro to, aby její okolí bylo příjemné a krásné. Je to skvělá společnice, která umí naslouchat a vnáší do života druhých klid. V partnerských vztazích hledá rovnováhu a často se snaží udržovat mír. Ráda pečuje o svůj vzhled a má vytříbený vkus. Její slabinou může být nerozhodnost – často dlouho váhá, než učiní důležité rozhodnutí. Váha žena potřebuje partnera, který ji bude podporovat a pomůže jí najít směr, aniž by ji omezoval.