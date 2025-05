Tato znamení zvěrokruhu se k sobě opravdu nehodí: Proč to nikdy nevyjde dvěma Beranům nebo Rakovi a Vodnáři?

O některých párech se říká, že jsou stvoření jeden pro druhého. Báječně se doplňují, ve všem si rozumějí a jsou jako jedno tělo a duše. Co když je to ale úplně obráceně? Partneři se neustále hádají, jsou na nože a v kuchyni létají talíře? Některá znamení mají od hvězd dány předpoklady k tomu, že si jednoduše rozumět nebudou, i kdyby se sebevíc snažila. Najdete v našem výčtu také sebe a svého milovaného?

Beran + Beran

Pokud se do partnerského vztahu pustí Beran s Beranem, bude je stát mnoho sil, aby jim jejich láska brzy nevyprchala. Oba partneři jsou velmi sebevědomí a tvrdohlaví. Neradi jen posedávají doma. Raději jdou mezi lidi a je jedno, jestli je to posilovna, kavárna nebo kino. Může se tedy stát, že nenajdou žádný kompromis mezi tím, jak budou trávit společný čas. Vždy se bude jeden partner cítit jako upozaděný, jako pouhý doprovod toho druhého. A tento stav se mu nebude líbit. V konfliktních situacích nebude chtít ani jeden Beran ustoupit, proto budou jejich hádky velice zdlouhavé. Rozepře vznikají i kvůli maličkostem, na kterých jeden z Beranů lpí. Usmiřování je nekonečný proces. Život Berana s Beranem je tedy jako na houpačce a není vůbec jednoduchý. Jako přátelé či obchodní partneři si ale dva Berani mohou rozumět a vzájemně se doplňovat.

Býk + Střelec

Býk a Střelec jsou velmi protikladná znamení. Býk miluje své pohodlí, klid a pohodu. Touží po teple rodinného krbu, rodině a láskyplném vztahu. Pro svého partnera by se mohl rozdat. Naproti tomu Střelec nemá potřebu výrazně investovat do partnerství. Pro Střelce je rodinný život stereotyp, který zrovna nevyhledává. Vyhovuje mu, když se na nikoho nemusí vázat a nikomu se z ničeho zpovídat. Raději sám myslí na své potřeby a ty naplňuje, než aby dokázal dát i něco svému partnerovi. I když tedy Střelec Býka velmi přitahuje díky energii a nezkrotnosti, kterou vyzařuje, je pro obě znamení problém shodnout se v odpovědích na klíčové životní otázky. A to je největší kámen úrazu.

Blíženec + Štír

Hlavním problémem v partnerství Blížence a Štíra je komunikace. Blíženec je hodně zvědavý, společenský, rád mluví a baví se s ostatními lidmi. Je ve svém živlu, když může poznávat nové lidi, a to platí i u opačného pohlaví. Nevadí mu proto ani malý neškodný flirt. Štír má ale na flirtování vyhraněný negativní názor. Je to především kvůli jeho majetnickým sklonům. Nechce se s nikým o nic a nikoho dělit. Pokud vyplave na povrch nějaký nejenom vztahový problém, je Štír hodně paličatý. Uzavře se a nechce se mu komunikovat. Jestliže tedy Blíženec se Štírem touží po fungujícím partnerství, budou muset oba udělat mnoho kompromisů a naučit se společně žít. Obě znamení jsou velice rozdílná a protikladná. Často mají problém vzájemně se pochopit. Jejich partnerství je jedna velká výzva.

Rak + Vodnář

Citlivý Rak si vztah často plánuje na celý život. Rodina a domov je pro něj základ všeho, proto je na partnerovi velmi závislý. Zároveň nemá dostatek sebedůvěry. Bojí se, že o partnera přijde, a kvůli tomu má tendenci hlídat ho a částečně omezovat jeho svobodu. Žárlivost je v Rakovi hluboce zakořeněná a svůj nesouhlas s Vodnářovým soukromím dává velmi emočně najevo. Vodnář chce být ale samostatný a svobodný. Nechce, aby Rak naplnil celý jeho soukromý život, což často řeší např. odděleným bydlením. Rakovy rodinné vize jsou pro Vodnáře nemoderní a nezajímavé. Sám je totiž velký snílek, staví si vzdušné zámky a nechce jen postávat na jednom místě. Jakmile obě znamení prohlédnou a pochopí, že mají tolik rozdílných hodnot, nastane problém. Vodnáře bude Rak dusit a Rak bude emocionálně velmi strádat.

Lev + Panna

Velice sebestředný Lev musí být vždy obdivován. V každé společnosti o sobě dává hodně vědět, chce být chválen a vyžaduje velkou pozornost. Neméně očekává také od partnerského vztahu. Musí cítit, že je pro partnera bohem. Někým, koho partner bezmezně obdivuje a vzhlíží k němu. Jakmile Lev dostane vše, po čem touží, je spokojený. Jeho chuť ovládat partnera a organizovat mu jeho život a volný čas se však nezmenšuje. Panna nebude mít soužití se Lvem tedy vůbec jednoduché. Z počátku bude Panna ráda, že může ocenit svého Lva, protože sama touží po klidu a vztahovém závazku. Postupem času ale bude cítit únavu a velké vyčerpání. Někdy může mít pocit vlastní méněcennosti a nenaplněnosti. Lev ji může přehlížet a zapomenout na její touhu po životních jistotách.

Panna + Váhy

Panna se s Váhou neshodne v mnoha otázkách. Těmi nejzásadnějšími jsou finance, pracovní zapálení a vzájemná oddanost. Klidná Panna je spokojená, když může druhým pomáhat a dávat najevo své pochopení. Má ráda životní jistoty a dělá ji šťastnou, že může rozvíjet vlastní domov. Hodně sil tedy investuje do domácí pohody a také oddanosti svému partnerovi. A to je v zásadě to, s čím mají Váhy u Panny největší problém. Mají pocit, že je Panna až moc shovívavá, nevinná a přelétavá mezi lidmi. Samy totiž nechtějí trpět pro druhé, a to ani pro svého partnera. Raději uhýbají stranou a konflikty neřeší. Obě znamení mají jinou představu o vyplnění svého volného času. Neshodnou se také v otázkách flirtování či nevýznamné nevěry. Váha ji přizná, ale pro Pannu je nevěra neomluvitelná.

Váhy + Beran

Velká povahová rozdílnost. To je důvod, proč se Váhy a Berani často přou. Váhy jsou společenské a srdce se jim slastně rozbuší, když slyší na svoji osobu chválu a uznání. Hodně si zakládají na příjemném vzhledu a vystupování. Nevadí jim tedy, když do své krásy investují a dopřejí si luxusní doplňky na sebe, ale i do bytu. Beran je často konfliktní a má svoji hlavu. Neumí Váhu pochválit a vyjádřit jí uznání. V kritice je naopak otevřený a upřímný. Obě znamení mají také jiný pohled na adrenalin a nebezpečí. Beran se ničeho nebojí a Váha se raději drží v ústraní. Partnerský vztah mezi Váhou a Beranem je velmi náročný. Báječně by si ale rozuměli jako zloději. Důkazem toho jsou známí američtí zlodějíčkové Bonnie a Clyde.