Která znamení se nemohou přátelit? Tahle se umí nenávidět až za hrob!

Bylo by na světě krásně, kdyby spolu všichni uměli vyjít. Lidé se ale někdy mají rádi, jindy se nenávidí či si dokonce vytváří nepřátele až za hrob. Za mnoho nepřátelských vztahů mohou slova nebo skutky, které dotyčný udělal, ale za některé může vrozená osobnost a tu určují i hvězdy. Kdo jsou největší nepřátelé zvěrokruhu? Kdo by se měl komu raději vyhnout? V úvodu článku najdete video s rituály, které vás mohou ochránit před energetickými upíry.

Blíženci a Blíženci

Blíženci mají složité povahy – dvě osobnosti zabalené do jedné, jejich názory i pocity se neustále mění, pořád kráčí po jemné hranici mezi zdravým rozumem a šílenstvím. Zkuste si tedy představit, když jsou dva Blíženci pohromadě. Může dojít k tomu, že se z nich stanou nejlepší přátelé, jako by se našly dvě spřízněné duše, nebo se z nich stanou nepřátelé na celý život. V případě Blíženců se nikdy nedočkáte kompromisu, vždy je to buď černé, nebo bílé.

Štír a Vodnář

Pokud bychom měli být upřímní, Štír je natolik komplikovaná bytost, že má ve zvěrokruhu skutečně jen minimum přátel. Možná dokonce žádné. Štír totiž nesnáší, když mu někdo mluví do života a vždy si „jede“ po svém. Navíc je velmi intenzivní a vášnivý. Nejhorší vztah mívá s Vodnářem, který je na rozdíl od Štíra bezstarostný, otevřený až rozmarný a to Štíra pěkně štve a dohání k šílenství. Svůj vztek a nesouhlas dává najevo, takže ani Vodnář ho nemůže vystát. Jejich vztah je tedy často bojovný a nepřátelský.

Váhy a Beran

Ačkoli Váhy nemají zcela svobodného ducha jako například Vodnáři, mají stejně jako oni tendence mít hlavu v oblacích, aniž by si dělaly starosti nebo se strachovaly. V jejich světě je všechno krásné a klíčová je pro ně rovnováha. Zatímco tahle schopnost hledání harmonie funguje u ostatních znamení, s nimiž se dostanou Váhy do kontaktu, s Beranem to nefunguje ani omylem. Váhy a Beran, to je souboj osobností. Váhy chtějí udržovat klid a mír s tvrdohlavým Beranem, který se ale domnívá, že musí mít vždycky pravdu. Prakticky jde o válku světového kalibru. I když je mezi nimi ale nepřátelský vztah, navzájem se respektují.

Lev a Býk

Lev by mohl s Býkem tvořit skvělý pár, protože, jak se říká, protiklady se přitahují. Navázat přátelství pro ně ale bývá velmi těžké. Lev má potřebu být loajální, Býk má potřebu dělat to, co musí, aby dosáhl toho, co chce. Lev je odvážný a Býk je paličatý a to spolu taky nejde moc dobře dohromady. Může to mezi nimi jiskřit, přesto jsou to dva světy, které jsou na míle od sebe vzdálené. Často je proto mezi nimi velké nepřátelství, protože jeden na druhém nemůže vystát, jak zachází s emocemi.

Rak a Ryby

Raci i Ryby jsou velmi citlivá znamení. Každé z nich je tak plný emocí, že je lze dokonce považovat za přecitlivělé. Dalo by se tedy říct, že ti dva by mohli být skvělí kamarádi. Ale omyl. Navzdory skutečnosti, že jsou si ve své citlivosti rovni, rozděluje je způsob, jakým své emoce dávají najevo. Zatímco Rak je spokojený, když může držet svoje pocity uvnitř, Ryby naopak chtějí, aby každý věděl, co cítí. Proto se jedná o dvě znamení zvěrokruhu, která se spolu nemohou přátelit a která se mnohem pravděpodobněji budou nepřátelit.

Beran a Beran

Blíženci nejsou jediným znamením zvěrokruhu, které samo se sebou nedokáže vyjít! Ještě smrtelnější spojení je mezi dvěma Berany. Když totiž dáte dohromady dva tvrdohlavé Berany, ani jeden z nich neustoupí a nepřizná, že se mýlí. A to je katastrofa. Oba se můžou teoreticky i prakticky nenávidět po celá desetiletí. Stačí se podívat na dvě hollywoodské herecké legendy Bette Davisovou a Joan Crawfordovou. Obě se narodily ve znamení Berana, obě toužily po uznání, slávě a profesní rivalství je přivedlo až k celoživotní válce.