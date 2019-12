Zpěvačka Marie ze slavných Roxette zemřela: Jaká byla cesta chudé dívky na vrchol?

Bylo jí jedenašedesát let a všichni ji znali jako zpěvačku z Roxette, i když se vlastním jménem jmenovala Gun-Marie Fredriksson. Narodila se v květnu 1958 na jihu Švédska v rodině, kde nikdy nebyly peníze. Úspěch jí nespadl zadarmo do klína, musela si ho tvrdě vydobýt. Se skupinou Roxette pak hrála přes třicet let a jejich hity z nich vytvořily po Abbě nejznámější švédské umělce ve světě. Před pár dny bohužel po sedmnácti letech dlouhého a vytrvalého boje se zákeřnou chorobou zemřela.

Vyrůstala v chudé rodině Před čtyřmi lety napsala autobiografickou knihu Listen To My Heart (v českém překladu Moje láska k životu), v níž popsala zcela bez příkras svůj životní osud. „Chci vám vyprávět, jaké to je, když člověka zasáhne osud tak, jako zasáhl mě," napsala Gun-Marie Fredriksson alias zpěvačka z Roxette. Nebyl k ní v posledních dvou dekádách zrovna milosrdný. Ani úspěch neměla zadarmo. Vyrůstala v chudé rodině s několika sourozenci. Peněz moc neměli, a když jí bylo sedm let, při úrazu zemřela její sestra a otec začal smutek zahánět alkoholem. Gun-Marie si ovšem našla svou vášeň - hudbu. Zpívala, skládala a hrála na klavír. První kapela, ve které začala, se jmenovala Strul, kde hrála se svým přítelem. Následovala kapela MaMas Mam, se kterou vystupovala po barech. Tam si jí v 80. letech všiml zpěvák Per Gessle z populární skupiny Gyllene Tider a nabídl jí, aby společně nazpívali duet.

Často spoléhala na alkohol To ji pomohlo vykročit na sólovou dráhu, natočila první album Het vind, v roce 1986 vydala druhé, které ji vystřelilo na vrchol. Stala se z ní jedna z nejznámějších švédských zpěvaček. Najednou už nebyla chudá holka, jejího úspěchu se ale otec nedožil, zemřel v sedmašedesáti letech na infarkt. Přestože vystupovala a vydělávala velké peníze, cítila se sama a i ona se často spoléhala na alkohol. V tom samém roce (1986) přišel již zmiňovaný Per Gessle s nápadem vytvořit duo, které by zpívalo anglicky, a byl to opravdu geniální nápad, díky kterému prorazili i za hranice Švédska. Začali si říkat Roxette a stali se celosvětově známou kapelou a jejich píseň It Must Have Been Love se stala hitem (slyšet jste ji mohli na soundtracku filmu Pretty Woman). Idyla trvala do roku 2002.

Dlouhý boj s rakovinou Tehdy si začala Marie stěžovat, že při běhání se svým manželem se necítí dobře. Pak přišel záchvat, zhroucení a drsná diagnóza – nádor na mozku. Lékaři jí řekli, že má pouze pětadvacetiprocentní šanci na přežití, a zpěvačka se rozhodla bojovat. Podstoupila operaci, při které se odstranil nádor, a následovala chemoterapie i ozařování. Kvůli nádoru oslepla na jedno oko a poškodil se jí i sluch, dlouhé měsíce po léčbě nemohla mluvit. Po třech letech vydala prohlášení: „Byly to velmi těžké tři roky, ale jsem zdravá. Léčba zabrala." Vrátila se ke zpívání, v roce 2009 obnovila spolupráci s Perem Gesslem a došlo k velkému comebacku. Roxette opět koncertují a vydávají nová alba (Charm Scholl z roku 2011). V letech 2011 až 2012 následovalo úspěšné světové turné po Evropě, kdy Roxette vystoupili i v Praze a Ostravě. Naposledy se do Prahy vrátili v roce 2015. O oblibě Roxette svědčí i to, že zpívali při důležitých okamžicích švédské královské rodiny - například u příležitosti svatby švédské korunní princezny Victorie. Tehdy sklidili potlesk ve stoje v divadle plném představitelů evropských královských a knížecích rodin. Za klavírního doprovodu manžela Mikaela pak zazpívala o pár let později v chrámu na svatbě švédské princezny Madeleine.

Napsala knihu o svém boji Po náročné léčbě musela zpěvačka vystupovat vsedě na židli, navzdory svému zdravotnímu stavu vždy odvedla perfektní výkon. O svém boji s rakovinou napsala knihu – Moje láska k životu. V ní mimo jiné říká, že všechen úspěch ztrácí smysl, když se člověk dozví smrtelnou diagnózu. Životní priority se změní a důležité jsou úplně jiné věci. Bohužel v roce 2016 se rakovina vrátila a Marie po třiceti letech ohlásila konec kariéry. Tehdy na Facebooku napsala: „Bylo to úžasných třicet let. Necítím nic jiného než radost a štěstí, když se podívám zpět. Všechny naše koncerty a vzpomínky budou navždy velkou součástí mého života. Jsem hrdá a vděčná, že jsem se v roce 2009 vrátila na pódia po važné nemoci. Chci poděkovat všem fanouškům, kteří při mně stáli na mé klikaté cestě."