Zpěvák Dalibor Janda: Místo slávy chomout, ztráta syna a nečekaný kolaps

Že chce být slavným zpěvákem, věděl Dalibor, tehdy ještě Václav Janda už jako malý kluk. V první třídě se o svém snu dokonce rozpovídal paní učitelce, která jej za jeho upřímnost prý odměnila pohlavkem, protože si myslela, že si z ní dělá legraci. Většina jeho spolužáků v Hranicích na Moravě, kde se 21. března 1953 narodil, na rozdíl od Václava upřednostňovala povolání popeláře, výpravčího nebo pilota, on se však svého snu dokázal držet a postupně jej proměnit ve skutečnost. A to i přesto, že na rady paní učitelky, aby z něj bylo „něco pořádného“, nejprve došlo. Václav Janda se totiž vyučil strojním zámečníkem.

Své umělecké ambice si vedle řemesla několik let naplňoval v zábavové kapele Aragon, z čehož brzy vzešel nápad oddat se hudbě naplno. Ve čtyřiadvaceti letech proto začal užívat svého biřmovacího jména Dalibor a s představou, že se stane profesionálním muzikantem, se odstěhoval do Prahy. Namísto kariéry rockera jej tu v roce 1981 ale čekal chomout. Oženil se a stal se poprvé otcem. Svůj první větší úspěch oslavil až o dva roky později s kapelou Prototyp, se kterou na soutěži Děčínská kotva sklidil úspěch s písní Jahodový koktejl, kterou zároveň vydal jako svůj první singl.

Ačkoliv si Dalibor Janda spolu se svou manželkou prožili jedno z největších traumat, které rodiče mohou zažít, jejich vztah to utužilo. Dnes bydlí na severovýchodě Prahy v rodinném domku s rozlehlou zahradou, která je jeho velkým koníčkem. Jezírka plná barevných rybiček, květiny, ozdobné trávy, keříky, dřeviny, kameny, sochy historických osobností, a dokonce zmenšenina Cheopsovy pyramidy. To je svět, do kterého Dalibor Janda utíká před ruchem velkoměsta i těžkostmi současné doby. Jeho životní radostí je i dcera Jiřina, která po něm zdědila pěvecké vlohy.

Limity zdraví

Z kraje letošního roku však Dalibor Janda vylekal nejen své blízké, ale i fanoušky, se kterými komunikuje prostřednictvím sociálních sítí. Nečekaně zkolaboval a musel být převezen do nemocnice. Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu podstoupil dvě operace srdce a nyní potřebuje čas pro rekonvalescenci. Jeho vzkaz po dvoutýdenní odmlce je ale víc než optimistický.

"Vážení přátelé, fanoušci a kamarádi. Moc vás všechny pozdravuji po krátké nedobrovolné odmlce. Asi všichni víte, viděli jste a slyšeli jste určitě i z médií, ať už pravdivě nebo polopravdivě, jak už to u nás bývá, že mě náhle postihl závažný srdeční problém. Podrobnosti, myslím, že momentálně nejsou důležité, ale důležité je především to, za co Vám chci všem od srdce poděkovat. A to za stovky sms zpráv, e-mailů a Vaší osobní podporu. Moc mě to povzbudilo, myslel jsem na vás a dál myslím a věřím, že rekonvalescence bude probíhat v pořádku a co nejdřív Vám pošlu video pozdrav," uvedl na svém Facebooku po propuštění z nemocnice.

"Zároveň touto cestou bych chtěl pozdravit a poděkovat pánům doktorům operatérům z Vinohradské nemocnice a všem, co se o mě starali, jsou to prostě borci. Vám všem přeji hlavně zdraví, nedejte na jakékoliv primitivní a hloupé názory o tom, že Covid není nebezpečný, a buďte ostražití, je to všechno jen na nás a na našem zdravém rozumu. Dávejte na sebe pozor, mám vás rád. Váš Dalibor," vzkázal zpěvák.

Zda Dalibor Janda bude moci odzpívat svůj plánovaný březnový koncert, kde by chtěl představit i své nové album, nezáleží jen na jeho zdravotním stavu, ale také na epidemiologické situaci a aktuálních vládních restrikcích.