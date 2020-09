Zpěvák Petr Muk: Bojoval s STB i maniodepresí, dostal ho alkohol

V úterý 25. srpna to bylo padesát let, co se narodila jedna z…

Jeden z udavačů mu dokonce vyhrožoval smrtí. Co se tehdy stalo? Než se proslavil s písní Rachel, tajně nahrával undergroundovou hudbu se signatáři Charty 77 a účastnil se spolu s Václavem Havlem jejich seminářů a za to ho chtěl soused komunista zabít sekyrou.

Jako Depeche Mode

Petr Muk se narodil ve městě Větřní kousek od Českého Krumlova a jako dítě žil s rodiči v Českých Budějovicích. Vystudoval stavební průmyslovku, od patnácti let hrál na kytaru. Když začal zpívat s kapelou Oceán, stala se z něj milovaná, obdivovaná a obletovaná hvězda. Oceán byl tak úspěšný, že hrál i v zahraničí – jel turné po Irsku a Velké Británii, dělal předskokany slavným Erasure.

Petrova maminka – učitelka prožívala hudební kariéru svého syna těžce. Nelíbilo se jí, jakým směrem se jeho život ubírá. To otec Ladislav, jinak stavební inženýr, Petrovi nikdy v jeho cestě nebránil. „Stejně by to nemělo smysl, asi by si nedal říct,“ říkal.