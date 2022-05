Zpěvák Petr Sepeši: Milovaný muž Ivety Bartošové tajil syna a zemřel při nehodě

Dívčí idol 80. let, který oslňoval fanynky po boku své životní lásky Ivety Bartošové, by letos oslavil 62. narozeniny, nebýt však jeho těžko uvěřitelného počinu, který ho stál život. Koho Petr Sepeši skutečně miloval a co o něm řekl utajený syn?

Dětství bez otce Petr Sepeši se narodil 23. dubna 1960 ve slovenském Breznu, o dva roky později ale rodina zamířila do české Aše. Tam žili ještě s mladším Petrovým bratrem Janem do doby, než se otec rozhodl rodinu opustit. Maminka se tak o dva syny starala sama. Budoucí talentovaný zpěvák propadl muzice už na základní škole. Zpíval v dětském sboru, chodil na klavír do „lidušky", hrál i na kytaru a na bicí. Vystudoval mechaniku textilních strojů a po škole nastoupil do ašského podniku Tosta.

Superstar 70. let Když mu bylo šestnáct, založil svou vlastní kapelu s názvem Apendix. Odsloužil si povinnou vojenskou službu a hned po ní začal poctivě pilovat svůj hlas na hodinách zpěvu. Účastnil se všemožných pěveckých soutěží a jen o fous mu uniklo první místo na jihlavském festivalu Mladá píseň. Uhodnete, kdo vyhrál? Byl to nějaký Pavol Habera ze Slovenska. Na konci 70. let se seznámil s dalším začínajícím zpěvákem Petrem Kotvaldem, se kterým se stali velcí kamarádi. Na začátku 80. let pak potkal osudovou ženu, která navždy změnila jeho krátký život…

Jedině Iveta S mladou nadějnou gymnazistkou Ivetou, která také toužila dobýt svět populární hudby, se seznámil v roce 1983. Jejich společného manažera a „stvořitele" Tomáše Gottlieba napadlo, že by to těm dvěma mohlo spolu slušet, a dal je umělecky dohromady. Jejich společný song Knoflíky lásky se stal absolutním hitem a fanynky se ze dvou blonďatých andílků mohly zbláznit. Následovaly další „hitovky" jako My to zvládnem, Medové dny nebo Blázni tenisoví. Hudební kritici se sice pozastavovali nad „lehce stupidními texty", ale tehdejší doba si žádala své. Iveta s Petrem údajně přišla o panenství a ti dva prý tvořili dokonalý pár i mimo jeviště. Jenže tak romantické, jak psala o jejich vztahu tehdejší média, to prý zas nebylo.

Osudová klička přes koleje Jen dva roky od jejich seznámení se Petr vydal jednoho letního podvečera domů k mamince do Aše. Tehdy si s Ivetou pořídili ojetou Škodu 100. Zpěvačka měla jet s ním, ale zrovna byla po operaci mandlí a zotavovala se u svých rodičů ve Frenštátu. Když na železničním přejezdu svítila až moc dlouho červená, Petr se rozhodl, že prokličkuje spuštěnými závorami. Nevšiml si blížícího se vlaku, který jej smetl a tlačil před sebou dalších sto metrů. Popový idol byl namístě mrtvý.