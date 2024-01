Zpověď žen: Největší podivnosti, které po nás muži chtěli v posteli

PETRA (33):

„V sexu jsem otevřená spoustě věcem a nevadí mi ani sex během menstruace, s bývalým přítelem jsme ho občas provozovali. Bylo to ale až po delší době, kdy už jsem k němu měla – co se postelových hrátek týče – naprostou důvěru. Nedávno jsem ale randila s chlápkem, který mě zaskočil natolik, že jsem utekla z jeho bytu. Byla to už naše několikátá schůzka a všechno nasvědčovalo tomu, že tento večer bude zlomový.

Po večeři a pár drincích jsme šli k němu domů a já v koupelně zjistila, že moje dny přišly nečekaně dřív. Trochu rozpačitě jsem mu situaci nastínila a on s tím neměl problém. Trošku mě to překvapilo, ale řekla jsem si, proč ne… Tedy do té chvíle, než mi vytáhl tampon zuby a chtěl po mně, abych si mu rozkrokem sedla na obličej. To bylo moc i na mě, sbalila jsem si věci a utekla jsem. Od té doby jsme se neviděli."

JUDITA (35):

„Mám pocit, že čím jsem starší, tím víc si na mě muži troufnou s nečekanými požadavky, samozřejmě myslím ty postelové. Muž, se kterým jsem nedávno skončila v posteli, byl můj dlouholetý známý. Možná mě mělo varovat, že jsem ho nikdy pořádně neviděla s nějakou ženou či dívkou, ale nad tím jsem v tu chvíli nepřemýšlela.

Došlo mi to až v okamžiku, když jsme se ocitli u mě doma a když jsme se začali mazlit, najednou mě odstrčil, začal si to dělat rukou a po mně chtěl, abych se nehýbala a jen se na něj koukala. Jestli jsem si myslela, že mě později zapojí do akce, šeredně jsem se spletla. Dokončil, co měl rozdělané a o mě už neprojevil žádný zájem. Nechala jsem ho u mě přespat, sama jsem si ustlala na gauči a ráno jsem ho vypakovala.“

PATRICIE (33):

„Mám poměrně dost velká prsa, takže už jsem se setkala s různými žádostmi, kdy se s jejich pomocí chtěli muži uspokojovat. Nejdivnější požadavek mě ale docela zaskočil. Jednou jsem po vánočním večírku skončila s mým kolegou v posteli a i jeho napadly podobné myšlenky. Navíc ale po mně chtěl, abych si zakryla obličej polštářem, zatímco sám měl sex s mým poprsím. To bylo jediné, co ho zajímalo, a poté, co došel k vyvrcholení, otočil se na bok a usnul. Ráno už mě samozřejmě v posteli nenašel a v práci se jeden druhému obloukem vyhýbáme.“

PAVLA (29):

„Na krásné chlapy se sice hezky dívá, ale v posteli je s nimi horší pořízení, stejně jako to bývá u krásných žen. Kluk, kterého se mi podařilo sbalit, byl tak krásný, že se dokonce živil jako úspěšný model. Bohužel si myslel, že jeho vzhled mu v posteli bude úplně stačit a zapomněl, že potmě to stejně není vidět.

Navíc mi přísně zakázal se dotýkat jeho vlasů, abych mu náhodou nepocuchala dokonalý účes. Když jsem ve chvilkovém jednostranném zápalu vášně zapomněla a prsty mu do vlasů zajela, okamžitě skončil s veškerou činností, vynadal mi a bylo po sexu, který vlastně stejně za moc nestál. Beze slova jsem se sebrala a odešla a už jsem ho nikdy neviděla, tedy pokud nepočítám stránky módních magazínů.“

KRISTÝNA (33):

„Je vtipné, jak jsou muži posedlí velikostí svých penisů, přitom na tom zas tak nesejde, tedy pokud nemá v kalhotách cosi o velikosti buráku. Jednoho mého bývalého milence strašně vzrušovalo, když jsem při orálním sexu předstírala, že se jeho chloubou dusím, chtěl to po mně pokaždé. Nutno dodat, že při jeho rozměrech o nějakém dušení moc nemohla být řeč.“

ALICE (36):

„Setkala jsem se poměrně hodněkrát s tím, že muže vzrušuje, když jejich partnerka při orálním sexu spolkne sperma. Můj bývalý to měl trošku otočené. Nechtěl, abych to polykala, naopak, líbilo se mu, když mi sperma zůstalo v puse a on se se mnou hned začal líbat. Poté, co jsem několikrát zažila situaci, že mi muž po orálním sexu nechtěl dát pusu, protože mu to přišlo nehygienické nebo co já vím, mě tento požadavek opravdu překvapil.“