Zralé ženy přiznaly, co je pro ně důležité v sexu: Tohle radí mladým holkám

Kdybychom mohly poradit svému mladšímu já jednu věc, jež se ukázala být pro nás později v sexu klíčová, která by to byla? Několik žen se svěřilo, co se s věkem naučily a co jim je líto, že nepoznaly dříve. Teď to mohou alespoň předat mladším ženám.

EVA: Masturbuj před svým partnerem Vezmi věci do vlastních rukou, a to zcela a doslova. Musíme si mnohdy pomoci samy, abychom dosáhly toho, co chceme. Muže ještě ke všemu pohled na masturbující partnerku vzrušuje a k tomu zjistí, co má ráda, jak to dělá, a učí se pro příště, kdy se to bude snažit napodobit.

KAMILA: Vyspi se s víc než jedním partnerem Já jsem měla v životě jen jediného partnera a tím je můj manžel. Možná se to v dnešní době zdá dost šílené, ale je to tak. Jenže každý den si představuji, jaké by to bylo s někým jiným. Možná by to bylo zklamání, ale nemám s čím a jak porovnávat, takže si připadám jako utržená ze řetězu. S manželem o tom otevřeně mluvím, ale co s tím? Stejně to mou fantazii nezastaví.

JITKA: Přestaň se ptát, co by se chlapovi asi líbilo Ani nespočítám, kolikrát jsem se připravovala na schůzku a myslela jsem na to, co by se asi tak mohlo líbit tomu, kvůli komu jsem se chystala. Stejně tak jsem myslela na to, jestli si užívá sex se mnou, a snažila jsem se dělat vše pro to, aby tomu tak bylo, místo toho, abych si to sama užívala. Teď bych si byla přála, abych své potěšení trochu víc upřednostňovala.

MARTINA: Pořiď si pořádný vibrátor Strašně dlouho jsem se styděla pořídit si vibrátor. Nechtěla jsem si ani objednávat on-line, protože jsem měla pocit, že mě prozradí krabice. Je přitom tak přirozené jít do erotického obchodu a nechat si tam poradit, pracují tam skvělí profesionálové, a když člověk překoná své vlastní strachy, potom zjistí, jak to bylo malicherné. Přitom jsem zjistila, že tak jako vibrátor mi to udělá málokterý muž.

MIRKA: Přestaň myslet na to, jak při sexu vypadáš „Vždycky jsem si dělala starosti s tím, jaký je na mě asi pohled, když jsem nahoře, nebo jak moje prsa vypadají z toho a toho úhlu. Nakonec zjistíš, že je to úplně jedno, že na to hledíš úplně sama a zbytečně si děláš starosti a nahlížíš na sebe negativně, zatímco sis měla užívat všechny doteky a pocity slasti, které sex přináší. Zapomeň na to, jak vypadáš, ten chlap tě chce takovou, jaká jsi, a prostě si to jen užívej!