Zrní pro Kuře: Na Metronome Prague se bude pomáhat dětem

Nabitý událostmi je nejen hudební, ale také doprovodný program 6. ročníku Metronome Prague, který se koná od 22. do 24. června na Výstavišti Praha. Leitmotivem doprovodného programu je ODVAHA ve všech pádech. Třeba odvaha nebýt lhostejný a věnovat energii, čas nebo peníze na pomoc dobré věci. Tak jako to už 30 let dělá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a její projekt – Pomozte dětem. K letošním oslavám třicátin Nadace se přidává Kuře se svými 25. narozeninami, ovšem s dárkem pro oba jubilanty si netřeba lámat hlavu. Nejlepší bude zapojit se během Metronome Prague do akce Daruj kelímek a pomoz dětem.