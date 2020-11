Se svým přítelem žije Zuzana už šest let. Nikdy neměla podezření, že by ji podváděl. Teď zjistila, že přítel čeká dítě s jinou.

S Lukášem mě seznámili kamarádi z práce na jedné silvestrovské oslavě. Sešlo se nás celkem třicet, pronajali jsme si chatu v Jizerkách. Sníh ten rok zrovna nebyl, ale ani nám to nevadilo. Společně jsme vařili, hráli různé hry a užívali si volných dnů.

Lukáš mě hned zaujal tím, jaký to byl pohodář. Vůbec se nerozčiloval, když se nám ani na popáté nepodařilo zatopit v krbu. Na rozdíl od jiných ho nerozhodilo ani to, že nám ujel autobus zpátky domů a museli jsme jít deset kilometrů pěšky do vedlejší vesnice.

Vážně se mi líbil, a tak jsem se mu ozvala hned po návratu z hor. Začali jsme spolu chodit a po půl roce jsme se k sobě nastěhovali. Lukášovi se nechtělo hledat nový byt a mně vyhovoval ten můj, tak jsme se rozhodli, že se sestěhujeme ke mně. Všechno bylo fajn, do budoucna jsme plánovali svatbu a děti. Dokonce i s mými rodiči si Lukáš dobře rozumí.

Svatbu a první dítě jsme původně plánovali kolem třicítky. Já jsem byla připravená, ale žádost o ruku stále nepřicházela. Po třicátých narozeninách jsem na to téma s Lukášem zavedla řeč. Trval na tom, že ještě počkáme.

Rozjíždí se mu teď v práci zajímavý projekt a bylo by dobré nejdřív našetřit nějaké peníze... Souhlasila jsem, ale od té doby přítel nechtěl o svatbě a dětech ani slyšet. Když jsem si chtěla popovídat o tom, kdy konečně uděláme další krok v našem vztahu, vždy mě jen odbyl.

Před pár dny jsem zjistila, že přítel čeká dítě s jinou. Sama Lukášova milenka mi to prozradila. Nebo lépe řečeno druhá přítelkyně. Už to spolu táhnou víc jak dva roky. Naprosto mě to šokovalo, neměla jsem tušení, že se Lukáš tahá s jinou. Každý máme koníčky, které děláme sami, ale že se za jeho fotbálkem s klukama skrývá jiná žena, jsem netušila. Z nevěry jsem ho absolutně nepodezírala.

Ještě jsem mu neprozradila, že vím o jeho milence a o tom, že s ní čeká dítě. Připravuju si v hlavě různé varianty, jak reagovat. Samozřejmě by bylo nejjednodušší Lukáše poslat k čertu i s jeho milenkou a nenarozeným dítětem. Na druhou stranu mi je už třiatřicet a než si s někým vybuduju vážný vztah, budu na dítě skoro stará. Hned po rozchodu se nebudu hrnout do nového vztahu, a i když si někoho najdu, nechci hned otěhotnět.

Podle mě je potřeba s člověkem pár let žít, než zjistíte, že je to ten pravý pro založení rodiny. S Lukášem jsem si to myslela, ale přesto mě strašně zklamal. Teď si jenom rvu vlasy, že jsem čekala tak dlouho, než se rozhoupe. Mám pocit, že mi život utíká mezi prsty, a nevím, co si počít.