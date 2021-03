ZUZANA (33): Zamilovala jsem se do ženatého souseda, toužíme po sobě už rok

Souseda si nevybereš, říká se. Když se Martina se svým přítelem stěhovala do pronajatého domku nedaleko Brna, rodiče jim přáli, ať jsou tam šťastní a hlavně ať mají dobré sousedy. Dobré sousedy měli. Jednoho dokonce až moc. Tak dobrý byl, až se do něj Martina bezhlavě zamilovala.

Je to téměř rok, co jsme s Petrem začali novou etapu našeho vztahu. Po dvou letech pendlování mezi dvěma brněnskými byty jsme našli pronájem menšího rodinného domku na kraji Brna. Strašně jsem se těšila, malý kousek zahrádky byl můj sen a už jsem se viděla, jak budu celé jaro obdělávat záhonky. Pár týdnů po našem nastěhování přišla pandemie a já jako pomocná kuchařka ve školní jídelně zůstala doma déle, než bylo v plánu.

Po čase jsem si zvykla, stejně jsme potřebovali fůru věcí vybalit, tak jsem měla aspoň na všechno čas. Petr, který se živí jako řidič kamionu, byl často pryč, a tak jsem se po čase začala rozkoukávat v okolí a seznamovat se sousedy. Přece jen mi chyběly moje kolegyně a rodiče bydlí dost daleko a taky jsme je chtěli ochránit před onemocněním.

Našimi sousedy byla z jedné strany mladá rodina se dvěma dětmi, z druhé strany pak ovdovělý pán, kterého čas od času přijela zkontrolovat jeho dcera. Nebyl moc hovorný, a tak naše komunikace skončila vždycky jen pozdravením. To soused odvedle byl stejně jako jeho žena hovorný až moc. Když mě viděli na zahradě, hned si našli důvod, aby vyšli na tu svou. Ale nevadilo mi to, byli stejně staří jako my s Petrem a sympatičtí, tak jsem byla ráda aspoň za nějaký kontakt.

Eliška s Lukášem a jejich dětmi domek dostali od rodičů Lukáše a čerstvě ho zrekonstruovali. Lukáš byl zahradník amatér, ale zkušeností měl víc než dost, takže časem mě začal „školit“. Jak se sází mrkev, kam zasadit borůvku a kam okrasné keříky. Eliška ho vždycky chodila upozorňovat, ať už mi nevalí šrouby do hlavy, že přece nejsem pitomá, abych to nezvládla sama. Jenže já už v té době pitomá byla, ale do Lukáše samotného.

My si totiž přes ten plot často nepovídali jen o zahradničení. Lukáš zůstal jakožto živnostník doma s dětmi na ošetřovném, Eliška pracovala jako zdravotní sestřička, takže byla často na směnách. S Lukášem jsme probrali naše životy, nesplněné touhy a došlo i na partnerské životy. Lukáš měl Elišku moc rád, ale z jejich vztahu vyprchala vášeň, navíc když se Lukáš pokoušel o sex, Eliška často unavená po nočních prý neměla často chuť.

To já bych chuť na sex s Petrem měla, jenže byl pořád na cestách. Sice domů nosil dost pěkné peníze, ale doba byla taková, že jsme je neměli kdy ani jak utratit. A tak jsem se čím dál víc začala těšit na svou zahradu. Na Lukáše. Na jeho vůni, na jeho dlouhé pohledy do mých očí, které způsobovaly to, že jsem při konverzaci zapomněla, o čem jsem mluvila.

Jednou byla Eliška znovu na noční, Lukáš uložil děti do postele a nabídl mi, ať zajdu na chvilku k nim na zahradu na střik. Petr byl na cestách a já se uklidňovala, že nic špatného nedělám. Jdu jen k sousedům na návštěvu. Návštěva se ale protáhla do dvou do rána. Vypili jsme dvě lahve, ale nebyli ani trochu opilí. Šla jsem si odskočit, a když jsem otvírala dveře od toalety, Lukáš čekal opřený vedle dveří, beze slov mě k sobě přitáhl a začal mě pomalu líbat.

Myslela jsem, že se mi rozskočí srdce, byla jsem hned vzrušená, jenže po těch nekonečných minutách jsem to nakonec ukočírovala a Lukášovi zašeptala do ucha, že jsem z něj hotová (nelhala jsem!), ale že nahoře spí děti a já nechci ten krásný večer, naše přátelství ukončit jedním sexem. Pochopil, mile, ale zároveň smutně se na mě usmál a já odešla domů.

Celou noc jsem nespala, pořád jsem si přehrávala to naše líbání, věděla jsem, že kdybych svolila, tak zažiju krásné milování, ale přece jsem měla výčitky vůči Petrovi. Někde se chudák plahočí na cestách a já si užívám se sousedem? Jenže i když jsem si dala předsevzetí, že u líbání s Lukášem skončilo, že to pochopí, druhý den jsem na něj nepřestala myslet. A pak další a další.

Když jsme se potkali na zahradě, dělali jsme oba jako nic, ale to napětí by se dalo krájet. Ani jeden z našich partnerů nemá tušení, že jsme se do sebe zamilovali a platonicky po sobě toužíme už rok. Píšeme si esemesky, když mi Lukáš podává přes plot půjčené nářadí, pohladí mě jemně po ruce, jenže u toho pokaždé skončí. Nevím, co bude, jak se náš vztah-nevztah bude vyvíjet, ale bohužel, moje city k němu za celý rok vůbec neochladly. A toho se strašně bojím…