ZUZANA (39): Z manžela se stal gambler, stále ale věřím, že se vrátí k rodině

Zuzana utekla od manžela za pět minut dvanáct. Nic jiného jí nezbývalo, protože do automatů naházel všechny úspory i přídavky na syna.

Můj příběh začal pohádkově. Vdávala jsem se před pár lety a brzy po svatbě se mi narodil vytoužený syn Sebastian. Když jsem byla na mateřské, manžel přestal zvládat náročnou práci finančního poradce.

Vladimír pracoval dlouhodobě ve stresu, za který si ale mohl trochu sám. Je sice pravda, že občas musel vstávat v noci, aby mohl sledovat pohyb na světových burzách v Tokiu nebo New Yorku, ale pak už to s prací přeháněl. V kanceláři zůstával dlouho do noci a mně a synovi se nevěnoval. Nakonec přišel o práci a neunesl to.

Manžel mi tvrdil, že hledá nové zaměstnání, ale ve skutečnosti trávil většinu času v kasinu. Začal s ruletou a později zkoušel hraní na automatech. Sem tam něco vyhrál. Jenže to bylo štěstí začátečníka, které ho brzy opustilo.

Prosila jsem ho, ať toho nechá, ale neposlouchal mě. Vysvětloval mi, že to má spočítané a promyšlené. Vždycky to s penězi uměl, v bývalé práci vedl tým podřízených a nikdy se nebál riskovat. Jenže časem se ukázalo, že Vladimír je na hraní závislý.

Můj muž byl schopný za večer roztočit i deset tisíc. Musela jsem zamykat peníze a všechny cennosti, které by se daly prodat. Jednou se stalo, že jsem přišla domů z nákupu a nemohla synovi pustit pohádku, protože televize zmizela. Vladimír ji prodal, aby mohl jít hrát.

Situace došla tak daleko, že prohrával i přídavky, které jsem dostávala na Sebíka. Pořád věřil, že pohádkově zbohatne, což se samozřejmě nestalo. Naopak jsme přišli o všechny úspory a začali se postupně zadlužovat.

Časem jsme nedokázali splácet hypotéku a byli jsme nuceni prodat byt, který jsme si před časem pořídili. K tomu se přidaly další dluhy a hrozivě naskakující úroky.

Byla jsem zoufalá, ale Vladimír se mi pokaždé jenom vysmál. Zkoušela jsem na něj snad všechno, jenže marně. Věděla jsem, že se musí začít léčit, ale když dobře míněné rady odmítal, rozhodla jsem se jednat.

Podala jsem žádost o rozvod a odstěhovala se k rodičům kousek za Prahu. Bolí mě to, ale nemohla jsem jinak. Pořád ho miluju a doufám, že Vláďa bude chtít obnovit náš vztah, až zjistí, že přišel o všechno.

Zatím jsem ale musela přetrhat všechna pouta, jinak by nás doslova zničil. Opravdu nevím, jak to bude dál. Nebýt mých rodičů, kteří mě podporují, nezvládla bych to. Situace ale trvá už několik let a já o Vladimírovi nemám téměř žádné informace.

Jeho stav se nelepší, o syna zájem nemá a já netuším, jestli je ještě nějaká naděje, že jednou budeme zase rodina. Bohužel ale nedokážu jít dál a najít si nového partnera, protože Vladimír je stále v mém srdci.