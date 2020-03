ZUZANA (43): Vzala jsem si staršího muže, moji přátelé a rodina mě opustili

Zuzana neplánovala, že se zamiluje do o hodně staršího muže. Když se tak ale stalo, vůbec to neřešila. Zato její okolí ano, a to tak moc, že přišla o většinu přátel i o sestru.