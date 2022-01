ZUZANA (46): Přítel mi vyčetl, že nejsem mazlivá, o sexu to ale není

Petra byla v šoku, když si jí partner postěžoval, že mu chybí její doteky a pozornost. Nikdy ji nenapadlo, že by mohla být chladná, teď chce ale situaci řešit.

Jsem totálně zmatená, nikdy mě nenapadlo, že by se mnou mohlo být v tomto směru něco v nepořádku – ale možná je! Po dvou letech vztahu mi nedávno přítel naznačil, že jsem neskutečně nekontaktní člověk.

Doslova mi řekl, že žádnou takovou ženu – přesněji tak nekontaktní a nemazlivou ženu –, jako jsem já, nikdy nepotkal. Podotýkám, že to neřekl v afektu, ale v klidu, s rozmyslem. Myslím, že mě určitě nechtěl ranit, jen potřeboval celou situaci, která ho trápila, řešit.

Když jsme spolu, tak se ho prý vůbec nedotýkám, nepohladím ho, nepřivinu se k němu, nevezmu ho spontánně za ruku a podobně. Řekl mi, že tyto projevy náklonosti bytostně postrádá a chtěl by, abych se v této věci změnila.

Možná to bude znít neuvěřitelně, ale já o své nekontaktnosti neměla tušení! Když se mi přítel svěřil s tím, jak moc mu spontánní doteky a blízkost chybí, byla jsem nesmírně překvapená. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Naprosto jsem netušila, že na přítele a možná i na své okolí, a dokonce snad i na své syny mohu působit chladně a odtažitě.

Raději podotýkám, že sex nám s přítelem klape skvěle, jsme v tomto směru oba dosti specificky vyhranění, považuji za zázrak, že jsme se zrovna my dva potkali. I mimo intimní oblast máme společné zájmy, které jsou poměrně často námětem našich hovorů. Dokážeme propovídat i několik hodin.

Myslím, že to není ve vztazích mezi mužem a ženou zas až tak běžné. Je mi líto, že je přítel nespokojený, snažím se ho pochopit, ale také si říkám, zda nejde z jeho strany o jakýsi rozmar či změkčilost.

Nicméně chci k celé věci přistoupit objektivně, a tak jsem se snažila trochu „zmapovat“ své chování k nejbližším – k rodičům, k dětem, k bývalému manželovi. Když vzpomínám na dětství, musím popravdě říci, že jsem se s rodiči příliš nemazlila. Byla i jiná doba, taková studenější. Maminka mi sice občas dávala pusu, třeba na dobrou noc, ale neměla jsem to jako dítě ráda. Ani mí kluci. S rodiči v posteli jsem nikdy nespala, to bylo u nás tabu.

Moji synové k nám v dětství o víkendu ráno chodívali „na muchlovačku“, jak jsme tomu říkali, ale jen v předškolním věku, pak již o to absolutně nestáli. Bylo to takové mazlení a škádlení dohromady, hlavně bývalý muž s kluky takto blbnul.

S exmanželem jsme si bohužel vůbec nerozuměli, byli jsme rozdílní úplně ve všem, a tak jsme se nakonec dohodli na rozvodu. Byli jsme jedni z mála v našem okolí, kdo se rozešel naprosto bez scén, schválností a v klidu. Jak ale můj manžel vnímal mou kontaktnost, moc netuším a ptát se ho již nebudu.

Nyní si myslím, že kontaktní opravdu nejsem. Prostě mě nenapadne, že bych měla přítele jen tak pohladit, jen tak mu dát pusu a podobně. Nemám tu potřebu, nic mě k tomu nepudí. Když nad tím racionálně a upřímně přemýšlím, asi prostě nevím, proč bych to měla dělat, není to pro mě přirozené.

Nicméně mám přítele moc ráda a určitě ho nechci ztratit. Ani s žádnou kamarádkou jsem si nerozuměla tolik jako s ním, je to pro mě nesmírně vzácný člověk! A tak nyní přemýšlím – bude to znít divně –, jak se té mazlivosti či kontaktnosti naučit.

Asi to nebudu nijak komplikovat a prostě si jasně stanovím, že vždy když se uvidíme, tak ho kupříkladu dvakrát do hodiny pohladím a políbím. A když půjdeme například na procházku, tak ho vždy vezmu za ruku. Jak jinak by měl nekontaktní, avšak racionálně uvažující tvor postupovat?