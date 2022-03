ZUZANA (53): Mám přítele, ale žiju s kamarádkou, rozumíme si i ve třech

Život dokáže nachystat mnohá překvapení a překážky, které musíme překonat. Málokdo chce prožít život sám, nikde ale není psáno, že musíte mít po boku životního partnera. Co takhle kamarádku? Zuzana ví, jaké to je.

Když mi v padesáti letech manžel oznámil, že ho život se mnou nebaví a chce si konečně užívat, zhroutila jsem se. Ani naše tři děti pro něj nic neznamenaly. Neuměla jsem si představit život bez něj, ale nic jiného mi nakonec nezbylo.

Dva roky mi trvalo, než jsem ze sebe setřásla smutek, křivdu, deprese a znechucení. Celou dobu mi pomáhala moje nejlepší kamarádka Milena. Nebýt jí, kdo ví, jak bych skončila, byla mi opravdovou oporou v těch temných časech.

Jenže ve chvíli, kdy já se vzpamatovala z nejhoršího, ona přišla ze dne na den o práci. Nabídla jsem jí, ať se zatím nastěhuje ke mně. Byt mi totiž zůstal, kdežto ona musela platit podnájem. Nikdy jsem si nemyslela, že bych bydlela s někým jiným než s mužem, ale tohle byla pohádka.

Ve vaření jsme se střídaly, na všem se domluvily, večery trávily s proseccem a filmy. Fakt ráj. Nakonec jsme se dohodly, že spolu zůstaneme. Nepředstavujte si nic intimního. Prostě dvě kamarádky, kterým je spolu fajn.

O tom, co bude dál, jsme nikdy moc nepřemýšlely. Obě jsme byly svobodné, bez závazků a muži byli to poslední, co nás v té době zajímalo. Bylo ale jasné, že dřív nebo později jedna z nás někoho pozná a začne se s ním vídat. Nakonec jsem tou první byla já.

Milana jsem potkala v práci a je o deset let mladší. Když to mezi námi začalo jiskřit, nebránila jsem se. Potřebovala jsem si trochu dodat sebevědomí a věděla jsem, že už nechci žádné závazky. Na rovinu jsem mu řekla, že můžeme být milenci, ale bydlím s kamarádkou, což mi naprosto vyhovuje. Nevadilo mu to.

Ze začátku jsme se scházeli po hotelích, ale pak občas přespal u mě. Ukázalo se, že si rozumí i s mou kamarádkou. Stěhovat si ho k sobě nechci, ale občas všichni tři vyrážíme na výlety nebo strávíme společný víkend. Jsme taková zvláštní, ale pohodová parta.