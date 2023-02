Zvyšte si sebevědomí krásným prádlem: 40 sexy kousků, jež sluší každé postavě!

Období kolem Valentýna automaticky svádí k tomu pořídit si partnerovi pro radost krásné spodní prádlo, nebo ho vyžadovat jako dárek. Pravdou ale je, že by mělo dělat radost především vám! Spodní prádlo je intimním kouskem, o kterém víte jen vy, je to vaše malé sexy tajemství. Dopřejte si ho proto klidně každý den!

I když prádlo není na první pohled vidět, protože ho zakrývají další vrstvy oblečení, dokáže se sebevědomím udělat divy. Jestli jste byla doposud zvyklá šetřit si ty dražší a svůdnější kousky na speciální chvíle, jako je třeba Valentýn, je čas to změnit. Cítit se skvěle totiž můžete každý den!

Jaké spodní prádlo obléct pod bílé oblečení? Podívejte se na video:

Máte-li dle vašeho názoru nějaké to kilo navíc, neznamená to, že by vám požitek z toho být sexy měl být odepřen, naopak. Využijte svých plných tvarů a zvolte prádlo, ve kterém vaše přednosti vyniknout. A nedostatky jako větší bříško či zadeček? Ty hravě schovají kalhotky s vysokým pasem nebo třeba svůdné body.

A pokud jste majitelkou spíše sportovní postavy, využijte toho. Právě vy si můžete dovolit titěrné spodní prádélko bez jakékoliv podpěry, a budete vypadat skvěle. A chcete-li si přece jen alespoň opticky zvětšit dekolt, pomohou vám v tom podprsenky typu push-up nebo balconette.

Přitažlivě a krásně se navíc můžete cítit i v noci. Pomohou vám v tom saténové noční košilky zdobené krajkou, nebo sety tvořené tílkem a šortkami. Jestli vám v noci bývá zima, zkuste prodlouženou délku košile nebo saténové pyžamo, které působí tajemně a elegantně.

Inspiraci najdete v naší galerii!